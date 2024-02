Apresentação da Aprilia: "Um pódio no Qatar seria ótimo

Na véspera do teste do Qatar, a Aprilia foi a última equipa de fábrica a apresentar a sua moto para a temporada de 2024. Mais impressionante do que a pintura são os detalhes técnicos da RS-GP24, com foco na aerodinâmica.

O chefe de equipa Massimo Rivola estava ritualmente otimista na apresentação no paddock do Circuito de Losail: "Temos um design muito bonito com um toque romântico. Estamos prontos e ansiosos pela próxima época". Por "romântico", ele presumivelmente quis dizer um toque mais roxo do que nos últimos anos. No entanto, a fibra de carbono crua e sem pintura, que está a tornar-se cada vez mais popular na F1 por razões de peso, continua a dominar.

Tecnicamente, os pormenores do chassis, do motor e, acima de tudo, do conceito aerodinâmico são novos. O novo spoiler dianteiro é particularmente notável. O objetivo é conseguir mais força descendente na frente - não só nas rectas, mas também nas curvas, o que é tecnicamente mais difícil do que se possa pensar. Massimo Rivola: "Por vezes, os dados do túnel de vento não se correlacionam com as sensações dos pilotos."

O difusor traseiro é impressionante, tal como o conhecemos da F1: Técnico Antonio Boselli: "O fluxo de ar empurra a traseira para baixo. Estamos orgulhosos que a Aprilia tenha trazido muitas inovações nesta área para o MotoGP." As apelativas barbatanas no braço oscilante que vimos em Sepang também estão presentes na moto finalizada.





Dados duplicados

Tal como os outros fabricantes, a Aprilia está ansiosa por mais dados. Essa foi também a razão pela qual a Trackhouse foi trazida para mais perto da fábrica. A equipa satélite com um toque americano está sediada diretamente em Noale, tal como a equipa de fábrica. Pretende ser mais do que uma equipa cliente, mas sim um segundo pilar de pleno direito, tal como o Pierer Mobility Group tem com a Tech3. Uma pequena diferença: o tempo foi demasiado curto para a Aprilia completar mais de 6 motos. Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Miguel Oliveira vão ter uma RS-GP24 logo desde o início, Raúl Fernandez seguir-se-á a meio da época. Mais não foi possível devido à curta pausa de inverno. Inicialmente, pensava-se que os dois pilotos da Trackhouse iriam começar a época com a antiga moto.

As expectativas de Rivola: "Esperamos muito do Maverick esta época. A velocidade está lá e ele está pronto para a sua primeira vitória com as nossas cores. Ele está a pressionar a equipa e isso é bom. O Aleix mostrou em Sepang que a nova mota é mais rápida do que a anterior. Isso já é bom. O Maverick ainda não foi capaz de testar corretamente as novas peças, por isso também aconteceram erros do nosso lado. Infelizmente, os nossos adversários não estão a dormir. O nosso objetivo para as primeiras corridas é não perder mais de cinco segundos em relação aos vencedores. Um pódio na abertura da época no Qatar seria bom."

Maverick Viñales: "Aproveitei o inverno, mas agora é altura de voltar a andar de moto. Treinei muito durante o inverno e estou em plena forma. A moto está óptima. No teste de Sepang descobrimos o que funciona e o que não funciona. É bastante complicado. O meu objetivo é lutar pelas vitórias, mesmo que ainda tenha tido problemas com a forma como o motor fornece o binário durante o primeiro teste. Isso foi resolvido no terceiro dia e a minha simulação de sprint correu bem."

O veterano Aleix Espargaró está ansioso pela sua 8ª época como piloto Aprilia: "O projeto desenvolveu-se muito desde que cheguei a Noale. Nunca estivemos tão fortes como agora. Todas as épocas são mais difíceis do que a anterior porque os jovens estão a chegar e a pressionar. No entanto, o meu objetivo é voltar a ganhar corridas este ano, tal como no ano passado. A aerodinâmica está a mudar o estilo que é exigido - mas estou a manter-me atento. Gostei da RS-GP24 desde a primeira curva do primeiro teste. Adapta-se ao meu estilo de condução."

No teste de Sepang, Aleix foi o mais rápido da Aprilia, em quinto lugar, a 0,409 segundos da liderança, com Maverick a mais 4 décimos de segundo.