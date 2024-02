Brad Binder: Relajado ante Qatar

Confianza tranquila, gran relajación y un plan preciso para los dos próximos días: Al igual que en el test de Sepang, Brad Binder no se deja estresar por los tiempos por vuelta. Su lema: "¡Calma!".

El hecho de que Ducati dominara los tiempos por vuelta del primer test de pretemporada no molesta a Brad Binder, el máximo anotador de puntos del año pasado para Red Bull KTM Factory Racing: "No me importó el tiempo por vuelta en Sepang. Hice mi mejor tiempo por la mañana. La pista se volvió cada vez más resbaladiza por la tarde, y fue entonces cuando marqué mi mejor tiempo personal. Yo diría que ahí hay potencial", sonríe.

Brad tampoco promete ningún récord para mañana lunes, al contrario: "Se trata de cosas completamente diferentes para nosotros. Tenemos un programa muy apretado. Una vez que lo hayamos hecho todo, vale: entonces quizá vayamos a la caza del tiempo al final, el martes, y veamos dónde estamos en comparación con la competencia".

Por el retrovisor, el cuarto clasificado en el último Mundial ve el test de Sepang de forma totalmente positiva: "Ahora tenemos una visión mucho más clara y sabemos lo que funciona. El embudo de piezas es cada vez más estrecho, pero aún tenemos muchos componentes cuyo rendimiento debemos verificar, especialmente en diferentes combinaciones." Este trabajo se realizará principalmente el lunes. El plan del martes es trabajar en la puesta a punto para que los pilotos se sientan más cómodos sobre la moto.

El sudafricano ha notado una diferencia decisiva en la mentalidad de su equipo en 2024 con respecto a años anteriores: "Normalmente, somos los últimos en salir a pista y probamos algo hasta el último segundo. Este año ya no es así. Todo el equipo está más relajado. Sabemos exactamente lo que necesitamos y conocemos mejor la moto. En años anteriores, o teníamos tantas cosas que probar que perdíamos el norte. O casi no teníamos piezas que probar porque aún estaban en producción. Las pruebas del año pasado fueron puntuales por primera vez, y este año todo está un poco más relajado".