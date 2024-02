Brad Binder : détendu avant le Qatar

Le fait que Ducati ait dominé les temps au tour lors de la première séance d'essais de pré-saison n'inquiète pas Brad Binder, le pilote du Red Bull KTM Factory Racing qui a marqué le plus de points l'an dernier : "Le temps au tour à Sepang ne m'a pas du tout préoccupé. Mon temps de la matinée, je l'ai sorti dès le matin. L'après-midi, la piste est devenue de plus en plus glissante et c'est là que j'ai établi mon meilleur temps personnel. Je dirais qu'il y a du potentiel", sourit-il.

Brad ne promet pas non plus de records pour demain lundi, bien au contraire : "L'enjeu est totalement différent pour nous. Nous avons un programme très serré. Quand nous aurons tout fait, d'accord : alors mardi, nous irons peut-être à la chasse aux temps à la fin et nous verrons où nous nous situons par rapport à la concurrence".

Dans le rétroviseur, le quatrième du dernier championnat du monde voit le test de Sepang de manière tout à fait positive : "Nous avons maintenant une image beaucoup plus claire et nous savons ce qui fonctionne. L'entonnoir des pièces se resserre de plus en plus - mais nous avons encore beaucoup de composants dont nous devons vérifier les performances - surtout dans différentes combinaisons". Ce travail se déroule principalement le lundi. Le programme du mardi prévoit déjà de travailler sur les réglages afin que les pilotes se sentent plus à l'aise sur la moto.

En ce qui concerne la mentalité, le vétéran sud-africain a remarqué une différence décisive entre son équipe et les années précédentes : "D'habitude, nous sommes les derniers à quitter la piste et à essayer quelque chose jusqu'à la toute dernière seconde. Cette année, ce n'est plus le cas. Toute l'équipe est plus détendue. Nous savons aujourd'hui plus précisément qu'avant ce dont nous avons besoin et nous avons mieux compris la moto. Les années précédentes, nous avions soit tellement de choses à essayer que nous perdions la direction. Ou alors nous n'avions presque pas de pièces à tester parce qu'elles étaient encore en production. Les tests de l'année dernière étaient pour la première fois au point, et cette année, tout est encore un peu plus chill".