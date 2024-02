Brad Binder: rilassato in vista del Qatar

Tranquilla fiducia, grande relax e un piano preciso per i prossimi due giorni: come nei test di Sepang, Brad Binder non si lascia stressare dai tempi sul giro. Il suo motto è: "Calma!".

Il fatto che la Ducati abbia dominato i tempi sul giro del primo test pre-stagionale non preoccupa Brad Binder, lo scorso anno capocannoniere del Red Bull KTM Factory Racing: "Non mi interessava il tempo sul giro a Sepang. Ho fatto il mio tempo al mattino. Nel pomeriggio la pista è diventata sempre più scivolosa ed è stato allora che ho fatto il mio miglior tempo personale. Direi che c'è del potenziale", sorride.

Brad non promette alcun record nemmeno per domani, lunedì, anzi: "Per noi si tratta di cose completamente diverse. Abbiamo un programma serrato. Una volta che avremo fatto tutto, ok: allora forse andremo a caccia di tempi alla fine, martedì, per vedere a che punto siamo rispetto alla concorrenza".

Nello specchietto retrovisore, il quarto pilota dell'ultimo Campionato del Mondo vede il test di Sepang in una luce assolutamente positiva: "Ora abbiamo un quadro molto più chiaro e sappiamo cosa funziona. L'imbuto delle parti si sta restringendo sempre di più, ma abbiamo ancora molti componenti di cui dobbiamo verificare le prestazioni, soprattutto in diverse combinazioni". Questo lavoro si svolgerà principalmente lunedì. Il programma di martedì prevede di lavorare sull'assetto in modo che i piloti si sentano più a loro agio sulla moto.

Il cavallo di battaglia sudafricano ha notato una differenza decisiva nella mentalità della sua squadra nel 2024 rispetto agli anni precedenti: "Di solito siamo gli ultimi a lasciare la pista e a provare qualcosa fino all'ultimo secondo. Quest'anno non è più così. Tutta la squadra è più rilassata. Sappiamo esattamente di cosa abbiamo bisogno e abbiamo una migliore comprensione della moto. Negli anni precedenti, o avevamo così tante cose da provare che perdevamo la direzione. Oppure non avevamo quasi nessuna parte da provare perché erano ancora in produzione. Per la prima volta i test dell'anno scorso sono stati puntuali, mentre quest'anno tutto è un po' più rilassato".