Brad Binder: Descontraído antes do Qatar

O facto de a Ducati ter dominado os tempos por volta do primeiro teste de pré-época não incomoda Brad Binder, o melhor marcador de pontos do ano passado para a Red Bull KTM Factory Racing: "Não me preocupei com o tempo por volta em Sepang. Fiz o meu tempo matinal logo de manhã. A pista tornou-se cada vez mais escorregadia durante a tarde e foi aí que fiz o meu melhor tempo pessoal. Diria que há potencial aí", sorri.

Brad também não promete recordes para amanhã, segunda-feira - pelo contrário: "Para nós, trata-se de coisas completamente diferentes. Temos um programa apertado. Quando tivermos feito tudo, está bem: depois, talvez façamos uma caça ao tempo no final de terça-feira e vejamos em que posição estamos em relação à concorrência."

No espelho retrovisor, o quarto classificado no último Campeonato do Mundo vê o teste de Sepang de uma forma totalmente positiva: "Agora temos uma visão muito mais clara e sabemos o que funciona. O funil de peças está a ficar cada vez mais estreito - mas ainda temos muitos componentes cujo desempenho temos de verificar - especialmente em diferentes combinações." Este trabalho realizar-se-á principalmente na segunda-feira. O plano para terça-feira é trabalhar na afinação para que os pilotos se sintam mais confortáveis na mota.

O cavalo de batalha da África do Sul notou uma diferença decisiva na mentalidade da sua equipa em 2024 em comparação com os anos anteriores: "Normalmente, somos os últimos a sair da pista e tentamos algo até ao último segundo. Este ano já não é assim. Toda a equipa está mais descontraída. Sabemos exatamente o que precisamos e temos uma melhor compreensão da moto. Nos anos anteriores, ou tínhamos tantas coisas para experimentar que perdíamos o rumo. Ou quase não tínhamos peças para testar porque ainda estavam em produção. Os testes do ano passado foram pontuais pela primeira vez, e este ano está tudo um pouco mais calmo."