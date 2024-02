Aprilia: ¿Cuánto tiempo más correrá Aleix?

Desde que Marc Márquez cambió Honda por Ducati después de 11 años, Aleix Espargaró ha sido Mr Consistencia en MotoGP. 2024 será la octava temporada Aprilia del español de 34 años, y nadie conoce su material mejor que él. Pero surge la pregunta de hasta cuándo continuará esta serie. Cuando se le pregunta, el ganador de dos carreras el año pasado (Barcelona y Silverstone) se muestra caviloso sobre su futuro:

"Entiendo muy bien la moto, lo que es una ventaja de la edad. Por eso estoy bastante tranquilo sobre mi futuro. Sólo depende de mí. Si gano carreras, seguiré en Aprilia, si es lo que quiero. Es mi decisión". Siente el viento de cola de Aprilia: "El Director Técnico Romano Albesiano ya me ha confirmado que quiere verme en Aprilia unos cuantos años más. Si noto que soy competitivo, entonces añadiré algo más de tiempo a mi carrera en activo; si no, entonces lo dejaré" Celebrará su 35 cumpleaños el 30 de julio. Ha observado una evolución interesante en sí mismo: "Noto que me hago mayor. Pero, por otro lado, cada año voy más rápido. Y esta tendencia no se detiene. Sepang, por ejemplo, es una pista que no me iba bien en el pasado. Y en el test de este año, ¡he sido más rápido allí que nunca!".

Dos almas laten en su pecho: "Aprilia es cada vez mejor, y yo sigo siendo el piloto más rápido de Aprilia. ¿Quieres renunciar a eso? No lo sé. Por otro lado, por fin quiero pasar más tiempo con mis hijos. Tengo bastantes proyectos en mente fuera de las carreras. Mi vida es buena en este momento y no tengo el estrés de tener que tomar una decisión ahora".

El jefe del equipo, Massimo Rivola, está preparado para todos los escenarios. Incluido el hecho de poder perder a Maverick Viñales a manos de un rival: "Para mí, estabilidad significa rendimiento. Esto también se debe al hecho de que la mayoría de los pilotos se llevan a su jefe de equipo, a sus mecánicos y a esa gente con ellos al nuevo equipo. Esto crea huecos más grandes que tienes que llenar. Esa no es la única razón por la que estoy contento con los cuatro pilotos actuales y me imagino continuando con ellos en 2025". Pero por otro lado: "Si alguien quiere robarnos a uno de los nuestros, tengo que estar preparado y tener un plan B". Por eso no descarta acercarse activamente a otros pilotos: "Sondearé el mercado, por supuesto".