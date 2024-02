Aprilia : Combien de temps Aleix va-t-il encore rouler ?

De nombreux contrats de pilotes arrivent à échéance à la fin de l'année, notamment ceux des deux pilotes d'usine Aprilia. Qui reste, qui part, qui signe et où ? Et combien de temps le recordman Aleix Espargaró aura-t-il encore envie de courir ?

Depuis que Marc Márquez est passé de Honda à Ducati après 11 ans, Aleix Espargaró est le Monsieur Constance du MotoGP. En 2024, l'Espagnol de 34 ans en sera à sa 8e saison chez Aprilia, personne ne connaît mieux son matériel que lui. Mais la question se pose de savoir combien de temps cette série va encore durer. Interrogé sur son avenir, le vainqueur de deux courses l'an dernier (Barcelone et Silverstone) se montre songeur :

"Je comprends très bien la moto, c'est un avantage de l'âge. C'est pourquoi je suis assez serein quant à mon avenir. Cela ne dépend que de moi. Si je gagne des courses, je continuerai à travailler chez Aprilia - si je le souhaite. C'est ma décision". Du côté d'Aprilia, il sent qu'il a le vent en poupe : "Le directeur technique Romano Albesiano a déjà confirmé qu'il voulait me voir chez Aprilia pour quelques années encore. Si je constate que je suis compétitif, j'ajouterai encore un peu de temps à ma carrière active - sinon, j'arrêterai". Le 30 juillet, il fêtera son 35e anniversaire. Ce faisant, il observe une évolution intéressante chez lui : "Je sens que je vieillis. Mais d'un autre côté, je m'accélère d'année en année ! Et cette tendance ne s'arrête pas. Sepang, par exemple, est un circuit qui ne me convenait vraiment pas par le passé. Et lors du test de cette année, j'y ai été plus rapide que jamais !"

Deux âmes battent dans sa poitrine : "Aprilia s'améliore de plus en plus, et je suis toujours le pilote Aprilia le plus rapide. Est-ce que l'on veut abandonner cela ? Je ne sais pas. D'un autre côté, j'aimerais enfin passer plus de temps avec mes enfants. J'ai plusieurs projets en tête en dehors de la course. Ma vie est bonne en ce moment et je n'ai pas le stress de devoir prendre une décision maintenant".

Le chef d'équipe Massimo Rivola est en tout cas préparé à tous les scénarios. Y compris celui de perdre Maverick Viñales au profit d'un adversaire : "Pour moi, la stabilité est synonyme de performance. C'est aussi parce que la plupart des pilotes emmènent leur chef d'équipe, leurs mécaniciens et ces personnes avec eux dans la nouvelle équipe. Cela crée de plus grandes lacunes qu'il faut combler. Ce n'est pas seulement pour cela que je suis heureux avec les quatre pilotes actuels et que je peux m'imaginer continuer avec eux en 2025". Mais d'un autre côté, "si quelqu'un veut débaucher un de nos gars, je dois être prêt et avoir un plan B". Il n'exclut donc pas de s'adresser activement à d'autres pilotes : "Je vais sonder le marché, bien sûr".