Aprilia: per quanto tempo ancora Aleix correrà?

Da quando Marc Márquez è passato dalla Honda alla Ducati dopo 11 anni, Aleix Espargaró è stato Mr Consistency in MotoGP. Il 2024 sarà l'ottava stagione Aprilia del 34enne spagnolo e nessuno meglio di lui conosce il suo materiale. Ma c'è da chiedersi per quanto tempo questa serie continuerà. Interrogato, il vincitore di due gare lo scorso anno (Barcellona e Silverstone) si interroga sul suo futuro:

"Capisco molto bene la moto, il che è un vantaggio dell'età. Per questo sono abbastanza tranquillo sul mio futuro. Dipende solo da me. Se vincerò delle gare, resterò con Aprilia, se è quello che voglio. È una mia decisione". Sente il vento in poppa dell'Aprilia: "Il Direttore Tecnico Romano Albesiano ha già confermato che vuole vedermi in Aprilia ancora per qualche anno. Se mi accorgerò di essere competitivo, allora aggiungerò altro tempo alla mia carriera attiva, altrimenti mi fermerò". Il 30 luglio festeggerà il suo 35° compleanno. Ha osservato un'evoluzione interessante in se stesso: "Sento che sto invecchiando. Ma d'altra parte, sto diventando più veloce di anno in anno! E questa tendenza non si ferma. Sepang, ad esempio, è una pista che in passato non mi piaceva molto. E nei test di quest'anno sono stato più veloce che mai!".

Due anime gli battono nel petto: "Aprilia sta migliorando sempre di più, e io sono ancora il pilota Aprilia più veloce. Vuoi rinunciare a questo? Non lo so. D'altra parte, voglio finalmente passare più tempo con i miei figli. Ho in mente diversi progetti al di fuori delle corse. La mia vita è bella al momento e non ho lo stress di dover prendere una decisione adesso".

Il capo squadra Massimo Rivola è preparato a tutti gli scenari. Compreso il fatto che potrebbe perdere Maverick Viñales a favore di un avversario: "Per me stabilità significa prestazioni. Questo è dovuto anche al fatto che la maggior parte dei piloti porta con sé nella nuova squadra il proprio capo equipaggio, i propri meccanici e tutte queste persone. Questo crea delle lacune maggiori che bisogna colmare. Non è l'unico motivo per cui sono contento dei quattro piloti attuali e posso immaginare di continuare con loro nel 2025". Ma d'altra parte: "Se qualcuno vuole rubarci uno dei nostri ragazzi, devo essere pronto e avere un piano B". Non esclude quindi di avvicinarsi attivamente ad altri piloti: "Naturalmente sonderò il mercato".