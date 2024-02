Aprilia: Durante quanto tempo mais Aleix vai andar?

Muitos contratos de pilotos terminam no final do ano, incluindo os de ambos os pilotos de fábrica da Aprilia. Quem fica, quem sai, quem assina onde? E durante quanto tempo é que o recordista Aleix Espargaró ainda vai querer correr?

Desde que Marc Márquez mudou da Honda para a Ducati ao fim de 11 anos, Aleix Espargaró tem sido o Sr. Consistência no MotoGP. 2024 será a oitava época do espanhol de 34 anos na Aprilia e ninguém conhece melhor o seu material do que ele. Mas coloca-se a questão de saber até quando é que esta série vai continuar. Quando questionado, o vencedor de duas corridas no ano passado (Barcelona e Silverstone) está a pensar no seu futuro:

"Conheço muito bem a mota, o que é uma vantagem da idade. É por isso que estou bastante tranquilo quanto ao meu futuro. Só depende de mim. Se ganhar corridas, vou ficar com a Aprilia - se é isso que quero. A decisão é minha". Ele sente o vento de popa da Aprilia: "O Diretor Técnico Romano Albesiano já confirmou que quer ver-me na Aprilia por mais alguns anos. Se me aperceber que sou competitivo, então acrescentarei mais algum tempo à minha carreira ativa - se não, então paro." Vai celebrar o seu 35º aniversário a 30 de julho. Observou uma evolução interessante em si próprio: "Sinto que estou a ficar mais velho. Mas, por outro lado, estou a ficar mais rápido de ano para ano! E esta tendência não pára. Sepang, por exemplo, é uma pista que não me agradava muito no passado. E no teste deste ano, fui mais rápido do que nunca!"

Duas almas batem no seu peito: "A Aprilia está a ficar cada vez melhor e eu ainda sou o piloto mais rápido da Aprilia. Queres desistir disso? Não sei. Por outro lado, quero finalmente passar mais tempo com os meus filhos. Tenho alguns projectos em mente fora das corridas. A minha vida está bem neste momento e não tenho o stress de ter de tomar uma decisão agora."

O chefe de equipa Massimo Rivola está preparado para todos os cenários. Incluindo o facto de poder perder Maverick Viñales para um adversário: "Para mim, estabilidade significa desempenho. Isto também se deve ao facto de a maioria dos pilotos levar consigo o chefe de equipa, os mecânicos e essas pessoas para a nova equipa. Isto cria maiores lacunas que temos de preencher. Esta não é a única razão pela qual estou satisfeito com os quatro pilotos actuais e posso imaginar continuar com eles em 2025". Mas, por outro lado: "Se alguém quiser roubar um dos nossos homens, tenho de estar preparado e ter um plano B". Por isso, não exclui a possibilidade de se aproximar ativamente de outros pilotos: "Vou sondar o mercado, claro".