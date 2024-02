Raúl Fernández: tres fracturas, pero jugará en Qatar

Menos de dos semanas después del test de Sepang, los ases del MotoGP tendrán dos días más de pruebas en Lusail a partir de hoy lunes, antes de que arranque el Campeonato del Mundo con el GP de Qatar del 8 al 10 de marzo. La pista estará abierta de 14:00 a 21:00 hora local (12:00 a 19:00 CET).

El recién llegado a Pramac, Franco Morbidelli, ha viajado a Doha, pero sólo para sesiones fotográficas y citas de relaciones públicas. Tras su accidente de entrenamiento en Portimão el 30 de enero, se está tomando un descanso de tres semanas por recomendación médica y no planea su reaparición hasta el primer Gran Premio.

Rául Fernández, por su parte, tiene previsto participar en la prueba de Qatar. En Sepang, el piloto del Trackhouse-Aprilia se fue al suelo en su tercera vuelta, presumiblemente debido a las condiciones de la pista tras la lluvia caída durante la noche. Poco antes, el Campeón del Mundo Pecco Bagnaia también se había caído en su vuelta de salida en la curva 11 del SIC. Tras una revisión inicial en el centro médico de la pista, Fernández recibió luz verde y volvió a subirse a su RS-GP23, pero finalmente tuvo que abandonar la primera prueba del año.

De vuelta a España, resultó que el madrileño de 23 años no sólo había escapado con magulladuras después de todo. "Tras la violenta caída, los médicos se dieron cuenta de que había sufrido tres fracturas. Eso no es divertido", declaró Rául en Doha. Me diagnosticaron dos fracturas en la pelvis y una en la cadera. "Pero me encuentro bastante bien. También me hicieron un TAC antes de salir y vimos que era seguro para mí y para todos. Si no lo fuera, no estaría aquí".

Al mismo tiempo, Raúl Fernández subrayó que sigue considerándose "muy, muy afortunado" dada la gravedad del accidente. Describió el desarrollo del accidente: "Fue extraño. He visto a Pecco, que se ha caído en la primera vuelta y yo en la tercera. Fui muy lento en las dos primeras vueltas porque acababa de ver a Pecco. En la segunda vuelta me he ido largo y en la tercera, cuando he vuelto a reducir la velocidad y estaba en la trazada correcta, he sentido que derrapaba sobre las dos ruedas al mismo tiempo y he derrapado. Fue extraño porque no vi ninguna mancha de agua o aceite. También vimos en los datos que fue una caída muy extraña. No fui agresivo con el acelerador ni nada parecido. Creo que tuve mala suerte".

"También me gustaría decir que MotoGP hace realmente un gran trabajo en algunos momentos", se refería el español al "Centro de Salud Quirónprevención MotoGP", que sustituyó hace un año a la Clínica Mobile como punto de contacto médico-terapéutico en el paddock. "Cuando nos dijeron que dejaríamos de tener la Clínica después de muchos años, al principio fue un momento de incertidumbre. Pero lo que han hecho con Quirón es genial. Estamos muy contentos con ellos. En mi caso, tengo que dar las gracias especialmente a los fisioterapeutas Jaime y Nacho, pero todo el equipo es genial. Lo que han hecho es genial, porque me encuentro muy bien. Han pasado menos de dos semanas desde la caída y ya puedo andar, puedo ir más o menos en bici de carretera y siento que la recuperación está siendo bastante rápida. A la gente normal le lleva cuatro o cinco semanas, y yo estaré sobre una moto de MotoGP en menos de dos semanas".

"No es fácil, pero el test es importante para nosotros porque ya perdimos tres días en Sepang. Ahora también puedo decir que estoy contento de tener la moto vieja", sonríe el subcampeón de Moto2 en 2021, quien, a diferencia de su compañero Miguel Oliveira, aún no ha recibido una RS-GP24 y empezará la nueva temporada con la RS-GP23 del año pasado. "Hice el test en Valencia con ella y las sensaciones fueron muy buenas. También me sentí bien en las tres vueltas en Sepang. Tenemos una base para la puesta a punto, no tenemos que cambiar demasiado. En este test sólo se trata de ver cómo se siente la pierna y luego tener buenas sensaciones y recuperar mi velocidad. No es fácil, puedes entrenar en casa con motos de 1000cc, pero no es lo mismo".

"También es para ver cómo me encuentro físicamente, porque cambié un poco mi preparación en invierno y me sentí mucho mejor. Pero el problema es que nunca lo sabes realmente hasta que te subes a la moto de MotoGP", ha subrayado Raúl Fernández.