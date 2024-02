Raúl Fernández : trois fractures, mais présent au Qatar

Avec Raúl Fernández, ce sont au moins 21 des 22 pilotes habituels du MotoGP qui participeront aux tests du Qatar lundi et mardi, et ce malgré les fractures du bassin et de la hanche dont le pilote Trackhouse-Aprilia a été victime à Sepang.

Moins de deux semaines après les tests de Sepang, les as du MotoGP disposeront à nouveau de deux jours d'essais à partir de ce lundi à Lusail, avant le début du championnat du monde avec le GP du Qatar du 8 au 10 mars. Le circuit sera ouvert de 14h à 21h, heure locale (12h à 19h CET).

La nouvelle recrue de Pramac, Franco Morbidelli, s'est certes rendu à Doha, mais uniquement pour des shootings et des rendez-vous RP. Après son accident à l'entraînement le 30 janvier à Portimão, il fait une pause de trois semaines sur conseil médical et ne prévoit pas de faire son retour avant le premier Grand Prix.

Rául Fernández, quant à lui, prévoit de participer au test du Qatar. A Sepang, le pilote Trackhouse-Aprilia a été victime d'un highsider dès son troisième tour, probablement en raison des conditions de piste après la pluie de la nuit. Peu avant, le champion du monde Pecco Bagnaia avait également chuté au virage 11 du SIC lors de son out lap. Après un premier contrôle au centre médical du circuit, Fernández a reçu le feu vert et a enfourché une nouvelle fois sa RS-GP23, mais il a finalement dû interrompre le premier test de l'année civile.

De retour en Espagne, il s'est avéré que le Madrilène de 23 ans ne s'en était pas sorti avec seulement des contusions. "Après le violent crash, les médecins ont vu que j'avais trois fractures. Ce n'est pas drôle", a raconté Rául à Doha. Deux fractures au bassin et une à la hanche ont été diagnostiquées. "Mais je me sens plutôt bien. J'ai également passé un scanner avant le départ et nous avons vu que c'était sans danger pour moi et pour tout le monde. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là".

Parallèlement, Raúl Fernández a souligné qu'il s'estimait encore "très, très chanceux" au vu de la gravité de la chute. Concernant les circonstances de l'accident, il a déclaré : "C'était étrange. J'ai vu Pecco - il est tombé dans le premier tour, moi dans le troisième. Les deux premiers tours, j'étais très lent parce que je venais de voir Pecco. Au deuxième, j'étais loin et au troisième tour, alors que j'étais encore plus lent et sur la bonne ligne, j'ai senti que je glissais sur les deux roues en même temps - et je suis parti en highsider. C'était étrange parce que je n'avais pas vu de zone mouillée ou d'huile. Les données nous ont également permis de constater que c'était vraiment un crash étrange. Je n'étais pas agressif sur l'accélérateur ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que j'ai été malchanceux".

"Je voudrais aussi dire que le MotoGP fait vraiment un travail formidable à certains moments", a fait remarquer l'Espagnol en faisant référence au "Quirónprevención MotoGP Health Center", qui a remplacé la Clinica Mobile il y a un an en tant que centre médico-thérapeutique dans le paddock. "Quand on a appris que nous n'aurions plus la Clinica après de nombreuses années, cela a d'abord été un moment d'incertitude. Mais ce qu'ils ont fait avec Quirón est formidable. Nous sommes très heureux avec eux. Dans mon cas, je dois surtout remercier les physiothérapeutes Jaime et Nacho, mais toute l'équipe est formidable. Ce qu'ils ont accompli est formidable, car je me sens très bien. Le crash a eu lieu il y a moins de deux semaines et je peux marcher, je peux plus ou moins faire du vélo de course et j'ai l'impression que la récupération est assez rapide. Pour les gens normaux, cela prend quatre ou cinq semaines - et je vais monter sur une moto MotoGP après moins de deux semaines".

"Ce n'est pas facile, mais ce test est important pour nous, car nous avions déjà perdu trois jours à Sepang. Je peux aussi dire maintenant que je suis content d'avoir l'ancienne moto", a souri le vice-champion du monde Moto2 de 2021 qui, contrairement à son coéquipier Miguel Oliveira, n'a pas encore reçu de RS-GP24 et commencera la nouvelle saison avec la RS-GP23 de l'année dernière. "J'ai fait le test à Valence avec et le feeling était vraiment bon. Lors des trois tours à Sepang, je me suis également senti bien. Nous avons une base pour le set-up, nous n'avons pas besoin de changer trop de choses. Pour ce test, il s'agit d'abord simplement de voir comment la jambe se sent, puis de retrouver un bon feeling et de revenir à ma vitesse. Ce n'est pas facile, tu peux t'entraîner chez toi avec des motos de 1000cc, mais ce n'est pas la même chose".

"Il veut aussi voir comment je me sens physiquement, parce que j'ai un peu changé ma préparation en hiver et je me suis senti beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'on ne le sait jamais vraiment tant qu'on n'a pas enfourché la moto MotoGP", a souligné Raúl Fernández.