Raúl Fernández: tre fratture, ma giocherà in Qatar

A meno di due settimane dai test di Sepang, gli assi della MotoGP avranno altri due giorni di prove a Lusail a partire da oggi, lunedì, prima che il Campionato del Mondo prenda il via con il GP del Qatar dall'8 al 10 marzo. La pista sarà aperta dalle 14:00 alle 21:00 ora locale (12:00-19:00 CET).

Il nuovo arrivato in Pramac, Franco Morbidelli, si è recato a Doha, ma solo per servizi fotografici e appuntamenti di pubbliche relazioni. Dopo l'incidente in allenamento a Portimão il 30 gennaio, si prenderà una pausa di tre settimane su consiglio del medico e non prevede di rientrare prima del primo Gran Premio.

Rául Fernández, invece, ha in programma di partecipare ai test del Qatar. A Sepang, il pilota del team Trackhouse-Aprilia è finito in testacoda al terzo giro, presumibilmente a causa delle condizioni della pista dopo la pioggia della notte. Poco prima, anche il campione del mondo Pecco Bagnaia era caduto nel suo giro di lancio alla curva 11 del SIC. Dopo un primo controllo presso il centro medico della pista, Fernández ha avuto inizialmente il via libera ed è risalito sulla sua RS-GP23, ma alla fine ha dovuto abbandonare il primo test dell'anno solare.

Tornato in Spagna, si è scoperto che il 23enne madrileno non se l'era cavata solo con delle contusioni. "Dopo il violento incidente, i medici si sono resi conto che avevo riportato tre fratture. Non è divertente", ha detto Rául a Doha. Sono state diagnosticate due fratture al bacino e una all'anca. "Ma mi sento abbastanza bene. Ho fatto anche una TAC prima di partire e abbiamo visto che era sicuro per me e per tutti. Se non lo fosse stato, non sarei qui".

Allo stesso tempo, Raúl Fernández ha sottolineato che si considera ancora "molto, molto fortunato" data la gravità dell'incidente. Ha descritto la dinamica dell'incidente: "È stato strano. Ho visto Pecco - lui è caduto al primo giro, io al terzo. Nei primi due giri ero molto lento perché avevo appena visto Pecco. Al secondo giro ero largo e al terzo, quando ho rallentato di nuovo ed ero sulla linea corretta, ho sentito che stavo scivolando su entrambe le ruote allo stesso tempo - e poi ho sbattuto. È stato strano perché non ho visto macchie di bagnato o olio. Abbiamo anche visto dai dati che si è trattato di un incidente davvero strano. Non sono stato aggressivo sull'acceleratore o altro. Credo di essere stato sfortunato".

"Vorrei anche dire che la MotoGP fa davvero un ottimo lavoro in alcuni momenti", ha detto lo spagnolo riferendosi al "Quirónprevención MotoGP Health Centre", che un anno fa ha sostituito la Clinica Mobile come punto di contatto medico-terapeutico nel paddock. "Quando ci è stato detto che non avremmo più avuto la Clinica dopo molti anni, inizialmente è stato un momento di incertezza. Ma quello che hanno fatto con Quirón è fantastico. Siamo molto contenti di loro. Nel mio caso, devo ringraziare in particolare i fisioterapisti Jaime e Nacho, ma tutto il team è fantastico. Quello che hanno fatto è fantastico, perché mi sento molto bene. Sono passate meno di due settimane dall'incidente e riesco a camminare, a guidare più o meno la mia bici da corsa e sento che il recupero sta procedendo abbastanza velocemente. Per le persone normali ci vogliono quattro o cinque settimane - e io sarò su una MotoGP in meno di due settimane".

"Non è facile, ma il test è importante per noi perché abbiamo già perso tre giorni a Sepang. Ora posso anche dire che sono felice di avere la vecchia moto", ha sorriso il secondo classificato della Moto2 2021 che, a differenza del suo compagno di squadra Miguel Oliveira, non ha ancora ricevuto una RS-GP24 e inizierà la nuova stagione con la RS-GP23 dello scorso anno. "Ho fatto il test a Valencia con questa moto e il feeling era davvero buono. Mi sono sentito bene anche nei tre giri a Sepang. Abbiamo una base per l'assetto, non dobbiamo cambiare molto. Questo test serve solo a vedere come si sente la gamba e poi a trovare un buon feeling e a tornare alla mia velocità. Non è facile, ci si può allenare a casa con moto da 1000 cc, ma non è la stessa cosa".

"È anche per vedere come mi sento fisicamente, perché in inverno ho cambiato un po' la mia preparazione e mi sentivo molto meglio. Ma il problema è che non si può sapere fino a quando non si sale sulla MotoGP", ha sottolineato Raúl Fernández.