Raúl Fernández: Três fracturas, mas vai jogar no Qatar

Com Raúl Fernández, pelo menos 21 dos 22 pilotos regulares de MotoGP estarão em ação no teste do Qatar na segunda e terça-feira - apesar de o piloto da Trackhouse-Aprilia ter sofrido fracturas na pélvis e na anca em Sepang.

Menos de duas semanas após o teste de Sepang, os ases do MotoGP vão ter mais dois dias de testes em Lusail a partir de hoje, segunda-feira, antes do Campeonato do Mundo arrancar com o GP do Qatar de 8 a 10 de março. A pista estará aberta das 14:00 às 21:00 horas locais (12:00 às 19:00 horas CET).

O recém-chegado à Pramac, Franco Morbidelli, viajou para Doha, mas apenas para sessões fotográficas e reuniões de relações públicas. Na sequência do seu acidente de treino em Portimão, a 30 de janeiro, Morbidelli está a fazer uma pausa de três semanas por recomendação médica e não prevê o seu regresso antes do primeiro Grande Prémio.

Rául Fernández, por outro lado, está a planear participar no teste do Qatar. Em Sepang, o piloto da Trackhouse-Aprilia caiu na terceira volta, provavelmente devido às condições da pista após a chuva da noite anterior. O Campeão do Mundo Pecco Bagnaia também se despistou na sua volta de saída na curva 11 do SIC pouco antes. Depois de um primeiro controlo no centro médico da pista, Fernández recebeu luz verde e voltou a montar o seu RS-GP23, mas acabou por ter de abandonar o primeiro teste do ano.

De regresso a Espanha, verificou-se que o madrileno de 23 anos não tinha escapado apenas aos hematomas. "Após o violento acidente, os médicos constataram que eu tinha sofrido três fracturas. Isso não é nada divertido", disse Rául em Doha. Foram diagnosticadas duas fracturas na pélvis e uma na anca. "Mas sinto-me bastante bem. Também fiz uma TAC antes de partir e verificámos que era seguro para mim e para todos. Se não fosse, eu não estaria aqui".

Ao mesmo tempo, Raúl Fernández sublinhou que continua a considerar-se "muito, muito sortudo", dada a gravidade do acidente. Raúl Fernández descreveu o desenrolar do acidente: "Foi estranho. Vi o Pecco - ele despistou-se na primeira volta, eu despistei-me na terceira. Estava muito lento nas duas primeiras voltas porque tinha acabado de ver o Pecco. Na segunda volta estava largo e na terceira volta, quando abrandei novamente e estava na linha correcta, senti que estava a deslizar sobre as duas rodas ao mesmo tempo - e depois fiz um highsided. Foi estranho, porque não vi quaisquer manchas de humidade ou óleo. Também vimos nos dados que foi um acidente muito estranho. Não fui agressivo no acelerador nem nada do género. Acho que tive azar".

"Também gostaria de dizer que o MotoGP faz um excelente trabalho em alguns momentos", referiu o espanhol ao "Quirónprevención MotoGP Health Centre", que substituiu a Clínica Móvel como ponto de contacto médico-terapêutico no paddock há um ano. "Quando nos disseram que deixaríamos de ter a Clínica depois de muitos anos, foi inicialmente um momento de incerteza. Mas o que eles fizeram com o Quirón é ótimo. Estamos muito satisfeitos com eles. No meu caso, tenho de agradecer em particular aos fisioterapeutas Jaime e Nacho, mas toda a equipa é fantástica. O que eles fizeram é ótimo, porque me sinto muito bem. Passaram menos de duas semanas desde a queda e já consigo andar, posso mais ou menos andar na minha bicicleta de estrada e sinto que a recuperação está a ser muito rápida. Para as pessoas normais demora quatro ou cinco semanas - e eu vou estar numa moto de MotoGP em menos de duas semanas."

"Não é fácil, mas o teste é importante para nós porque já perdemos três dias em Sepang. Agora também posso dizer que estou feliz por ter a velha moto", sorriu o vice-campeão de Moto2 de 2021, que, ao contrário do seu companheiro de equipa Miguel Oliveira, ainda não recebeu uma RS-GP24 e vai começar a nova temporada com a RS-GP23 do ano passado. "Fiz o teste em Valência com ela e a sensação foi muito boa. Também me senti bem nas três voltas em Sepang. Temos uma base para a afinação, não temos de mudar muito. Este teste é apenas para ver como se sente a perna e depois ter uma boa sensação e voltar à minha velocidade. Não é fácil, podemos treinar em casa com motos de 1000cc, mas não é a mesma coisa."

"É também para ver como me sinto fisicamente, porque mudei um pouco a minha preparação no inverno e senti-me muito melhor. Mas o problema é que nunca se sabe ao certo até se estar em cima da moto de MotoGP," sublinhou Raúl Fernández.