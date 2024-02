Maverick Viñales (Aprilia) : "Des objectifs personnels".

Que ce soit sur un tour rapide ou lors des simulations de sprint, Viñales a clairement été éclipsé par son aîné. Quatre dixièmes de seconde d'écart, c'est beaucoup trop, estime-t-il : "L'équipe a ses objectifs ici, j'ai les miens. Nous voulons tous que la moto soit aussi prête pour la course que possible". Et le temps presse : "Nous devons décider d'une forme d'aérodynamisme, car nous devons homologuer le package. C'est notre tâche principale".

Pour ce faire, il s'agira au cours des deux prochains jours de choisir ses favoris parmi une combinaison de pièces. "Ce que j'aime au Qatar, c'est qu'il y aura du vent. Là, l'image sera plus claire qu'à Sepang". Et il laisse entrevoir que les motos d'Aleix et de lui-même seront différentes au niveau de l'aéro : "Cela dépendra beaucoup du style de pilotage de chacun. Il est possible que Miguel Oliveira et moi choisissions une version et qu'Aleix en prenne une autre parce que son style est différent. C'est bien de pouvoir choisir ici".

En général, il se sent déjà à l'aise sur la RS-GP24, même s'il y a encore du travail de précision à faire : Les réglages, le frein moteur et l'électronique surtout, "car le nouveau modèle se sent quand même nettement différent de l'ancien dans certains domaines". Il pense que la solution au problème se trouve dans les cartographies. Ce genre de choses devrait être relativement facile à résoudre.

Un problème plus important et son plus grand objectif ici au Qatar sont les départs : "Pour moi, c'est le plus important : avoir un bon sentiment au départ. Cela fait une énorme différence si tu es le premier ou le deuxième à prendre le premier virage". Pour Viñales, la solution se trouve dans la technique : "Ici, nous devons trouver quelque chose avec lequel cela fonctionne. Cela ne dépend pas de moi".