Maverick Viñales (Aprilia): "Autogol"

Nel test di Sepang, Maverick Viñales era molto indietro rispetto al suo compagno di squadra Aleix Espargaró. In Qatar, per lui il feeling con la moto è più importante di (quasi) tutto il resto.

Sia nel giro veloce che nelle simulazioni di sprint, Viñales è stato chiaramente messo in ombra dal suo compagno di squadra più anziano. Una differenza di ben quattro decimi di secondo è chiaramente eccessiva, pensa: "La squadra ha i suoi obiettivi qui, io ho i miei. Vogliamo tutti che la moto sia il più possibile pronta per la gara". E il tempo stringe: "Dobbiamo decidere una forma di aerodinamica perché dobbiamo omologare il pacchetto. Questo è il nostro compito principale".

Nei prossimi due giorni, sarà importante scegliere i propri preferiti da una combinazione di pezzi. "Quello che mi piace del Qatar è che sarà ventoso. Il quadro sarà più chiaro rispetto a Sepang". E suggerisce anche che le moto di Aleix e di altri differiranno in termini di aerodinamica: "Dipende molto dallo stile di guida individuale. È possibile che io e Miguel Oliveira sceglieremo una versione e Aleix un'altra perché il suo stile è diverso. È bello poter scegliere qui".

In generale, si sente già a suo agio sulla RS-GP24, anche se c'è ancora un po' di messa a punto da fare: Regolazioni, freno motore ed elettronica in primis, "perché il nuovo modello è molto diverso dal precedente in alcune aree". Sospetta che la soluzione al problema risieda nelle mappature. Dovrebbe essere relativamente facile da risolvere.

Un problema più grande e il suo obiettivo principale qui in Qatar sono le partenze: "Per me è la cosa più importante: avere un buon feeling in partenza. Fa un'enorme differenza se si affronta la prima curva in prima o in seconda posizione". Per Viñales, la soluzione sta nella tecnologia: "Dobbiamo trovare qualcosa che funzioni. Non dipende da me".