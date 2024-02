Maverick Viñales (Aprilia): "Golos contra"

No teste de Sepang, Maverick Viñales estava bem atrás do seu companheiro de equipa Aleix Espargaró. No Qatar, a sensação com a mota é mais importante para ele do que (quase) tudo o resto.

Tanto numa volta rápida como nas simulações de sprint, Viñales foi claramente ofuscado pelo seu companheiro de equipa mais velho. Uma diferença de quatro décimos de segundo é claramente excessiva, pensa ele: "A equipa tem os seus objectivos aqui, eu tenho os meus. Todos nós queremos ter a mota o mais pronta possível para a corrida". E o tempo urge: "Temos de decidir sobre a forma de aerodinâmica porque temos de homologar o pacote. Essa é a nossa principal tarefa."

Nos próximos dois dias, será importante escolher os favoritos de uma combinação de peças. "O que me agrada no Qatar é que vai estar muito vento. A imagem será mais clara do que em Sepang." E ele também sugere que as motos de Aleix e as suas serão diferentes em termos de aero: "Isso depende muito do estilo de pilotagem individual. É possível que eu e o Miguel Oliveira escolhamos uma versão e o Aleix outra porque o seu estilo é diferente. É bom poder escolher aqui".

Em geral, ele já se sente confortável na RS-GP24, mesmo que ainda haja alguns ajustes a fazer: Ajustes, travagem do motor e eletrónica acima de tudo, "porque o novo modelo é significativamente diferente do antigo em algumas áreas". Ele suspeita que a solução para o problema está nos mapeamentos. Isto deve ser relativamente fácil de resolver.

Um problema maior e o seu maior objetivo aqui no Qatar são os arranques: "Para mim, é o mais importante: ter uma boa sensação no arranque. Faz uma enorme diferença se se chega à primeira curva em primeiro ou em segundo lugar." Para Viñales, a solução está na tecnologia: "Temos de encontrar algo que funcione. Não depende de mim."