Test du Qatar, 16h30 : Premier temps de référence de Viñales



Par Nora Lantschner - Traduction automatique de Allemand

Gold & Goose

Les as du MotoGP ont pris leur temps au début des deux jours de tests au Qatar. Après deux heures et demie, Maverick Viñales (Aprilia) est en tête devant les pilotes Ducati Jorge Martin et Marc Márquez.

