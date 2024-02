Test in Qatar, ore 16.30: primo tempo obiettivo di Viñales

Gli assi della MotoGP hanno preso tempo all'inizio della due giorni di test in Qatar. Dopo due ore e mezza, Maverick Viñales (Aprilia) è in testa davanti ai piloti Ducati Jorge Martin e Marc Márquez.

Il primo dei due giorni di test è iniziato alle 14:00 ora locale (12:00 CET) in Qatar, ma nel primo pomeriggio le attività sul Lusail International Circuit, lungo 5,380 chilometri, sono state scarse a causa delle alte temperature. Il collaudatore Ducati Michele Pirro, che ha sostituito Franco Morbidelli alla Pramac come nei test IRTA di Sepang, è stato il primo a scendere in pista. Solo Pirro e il debuttante Pedro Acosta hanno completato un giro cronometrato nella prima ora di test.

Nel frattempo, dal Centro Medico è arrivata la conferma che Raúl Fernández è stato ritenuto idoneo a correre a meno di due settimane dal grave incidente di Sepang, in cui ha riportato tre fratture al bacino e all'anca, e può quindi tornare in sella alla sua RS-GP. Ad assisterlo ci sarà, tra gli altri, Davide Brivio, per la prima volta nel paddock della MotoGP nel suo nuovo ruolo di Team Principal di Trackhouse.

Solo dopo le 15.30 ora locale sono scesi in pista sempre più piloti della MotoGP e anche i tempi si sono abbassati, pur rimanendo ben al di sopra dei valori di riferimento. Il pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales era in testa alla classifica dopo due ore con un 1:54.883 min.

Per fare un paragone: il record ufficiale sul giro della gara del Qatar dello scorso novembre è un 1:52.978 minuti del pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini. Il record sul giro di Luca Marini dello scorso anno (sempre su Ducati) è di 1:51.762 minuti.

Il pilota GASGAS-Tech3 Augusto Fernández è stato apparentemente rallentato da un problema tecnico, mentre il pilota VR46 Ducati Marco Bezzecchi ha causato la prima caduta della sessione poco dopo le 16:00 alla curva 14, ma è rimasto illeso.

Test del Qatar, lunedì alle 16.30:

1° Viñales, Aprilia, 1:54.883 min.

2° Martin, Ducati, + 0,258 sec.

3° Marc Márquez, Ducati, + 0,720

4° Quartararo, Yamaha, + 1,153

5° Miller, KTM, + 1,161

6° Oliveira, Aprilia, + 1.438

7° Di Giannantonio, Ducati, + 1.447

8° Mir, Honda, + 1.473

9° Acosta, KTM, + 2.021

10° Augusto Fernández, KTM, + 2.371

11° Alex Márquez, Ducati, + 2.389

12° Bastianini, Ducati, + 2.392

13° Marini, Honda, + 2.400

14° Aleix Espargaró, Aprilia, + 2.405

15° Bezzecchi, Ducati, + 2.557

16° Brad Binder, KTM, + 2.633

17° Crutchlow, Yamaha, + 3.156

18° Pirro, Ducati, + 4.234

19° Rins, Yamaha, + 4.928

20° Bagnaia, Ducati, + 6.199



Ancora nessun tempo:

Johann Zarco, Honda

Raúl Fernández, Aprilia

Takaaki Nakagami, Honda