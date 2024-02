Teste do Qatar, 16h30: O primeiro tempo objetivo de Viñales

Os ases do MotoGP levaram o seu tempo no início dos dois dias de testes no Qatar. Após duas horas e meia, Maverick Viñales (Aprilia) lidera à frente dos pilotos da Ducati Jorge Martin e Marc Márquez.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

O primeiro de dois dias de testes começou às 14h00 locais (12h00 CET) no Qatar, mas houve pouca atividade no Circuito Internacional de Lusail, com 5,380 quilómetros, ao início da tarde devido às altas temperaturas. O piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, que substituiu Franco Morbidelli na Pramac como fez durante o teste IRTA em Sepang, foi o primeiro a entrar na pista. Apenas Pirro e o estreante Pedro Acosta completaram uma volta cronometrada na primeira hora de testes.

Entretanto, o Centro Médico confirmou que Raúl Fernández foi considerado apto para pilotar menos de duas semanas após o grave acidente em Sepang, no qual sofreu três fracturas na pélvis e na anca, podendo assim voltar à sua RS-GP. Ele vai ser observado por Davide Brivio, entre outros, que vai estar no paddock de MotoGP pela primeira vez no seu novo papel como Diretor de Equipa da Trackhouse.

Só depois das 15h30 locais é que mais e mais pilotos de MotoGP entraram em pista - e os tempos também baixaram, embora se mantivessem bem acima das marcas de referência. O piloto da Aprilia Maverick Viñales estava no topo da classificação ao fim de duas horas com 1:54.883 min.

Para comparação: O recorde oficial de volta da corrida do Qatar, em novembro passado, é de 1:52,978 min do piloto da Ducati, Enea Bastianini. O recorde de volta de Luca Marini do ano passado (ainda na Ducati) é de 1:51,762 minutos.

O piloto da GASGAS-Tech3, Augusto Fernández, foi aparentemente atrasado por um problema técnico, enquanto a estrela da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, causou a primeira queda da sessão pouco depois das 16:00 na curva 14, mas não sofreu ferimentos.

Teste do Qatar, segunda-feira às 16h30:

1º Viñales, Aprilia, 1:54.883 min

2º Martin, Ducati, + 0,258 seg

3º Marc Márquez, Ducati, + 0,720

4º Quartararo, Yamaha, + 1,153

5º Miller, KTM, + 1,161

6º Oliveira, Aprilia, + 1,438

7º Di Giannantonio, Ducati, + 1,447

8º Mir, Honda, + 1,473

9º Acosta, KTM, + 2,021

10º Augusto Fernández, KTM, + 2,371

11º Alex Márquez, Ducati, + 2,389

12º Bastianini, Ducati, + 2,392

13º Marini, Honda, + 2,400

14º Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,405

15º Bezzecchi, Ducati, + 2,557

16º Brad Binder, KTM, + 2,633

17º Crutchlow, Yamaha, + 3,156

18º Pirro, Ducati, + 4.234

19º Rins, Yamaha, + 4,928

20º Bagnaia, Ducati, + 6,199



Ainda sem tempo:

Johann Zarco, Honda

Raúl Fernández, Aprilia

Takaaki Nakagami, Honda