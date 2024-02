¡Feliz cumpleaños, Marc Márquez!

¡Qué diferencia hace un año! La fiesta del 31 cumpleaños de Marc, el 17 de febrero, fue una alegre celebración con un Marc en forma, un hermano exuberante y un equipo de Gresini Racing en el que la "hormiga de Cervera" se ha asentado ya perfectamente. Poco más de un año antes, tuve el honor de pasar una semana como invitado en la casa que comparten los hermanos Márquez en Madrid y trabajar en la biografía del mayor ("Ser Marc Márquez: Cómo gano mis carreras"). Por aquel entonces, me enfrentaba a un atleta completamente diferente. Alguien cuya imagen de sí mismo se había visto sacudida por varios pilares. El trastorno visual diplopía, un brazo torcido que había crecido junto y que posteriormente fue serrado y atornillado de nuevo, cuyos músculos no hacían lo que Marc quería que hicieran. Operaciones para eliminar las consecuencias de las operaciones. Operaciones normales, operaciones superdifíciles. Además de la eterna impaciencia del corredor que, por fin, quería que le volvieran a soltar. La duda de si seguía estando en el lugar adecuado en Honda.

Hace más de un año, insinuó en nuestro libro que se pasaría a un equipo privado si realmente rompía con Honda. E incluso entonces dijo entre líneas que dejaría marchar a su equipo, a su "familia", como se refirió a ellos en repetidas ocasiones, para no estropear sus futuras opciones profesionales. No quería que se sintieran encadenados a él. Habló de su disposición a aceptar un salario más bajo y de que eso no exigiría necesariamente un fabricante. Sobre patrocinadores leales y su deseo de volver a divertirse por fin sobre una moto.

Era un Marc reflexivo, que se había calmado visiblemente después de tanto tiempo sin hacer nada y que se cuestionaba muchas cosas. Aunque no dejó lugar a dudas de que podría dar rienda suelta a su "cabrón" interior (según su propia definición) en cualquier momento si volviera a subirse a la moto, admitió errores en el mismo acto. Situaciones en las que había sido demasiado optimista y había arruinado la carrera a otros pilotos (correcto: la antiestética maniobra con Valentino Rossi en Argentina 2018 con toda su historia y amargo regusto). Sin embargo, la voluntad incondicional de ganar era palpable en cada segundo, y eso es probablemente normal en un ocho veces campeón del mundo. También identificó claramente el momento en el que se emancipó de Valentino Rossi y decidió escribir su propio capítulo en la historia de MotoGP.

El italiano se había convertido en el niño mimado de todo el mundo, el Muhammad Ali de MotoGP, una figura más grande que la vida, durante sus chapuceros años en Ducati, pero también más tarde en Yamaha, a pesar de una historia completamente gamberra (Biaggi, Gibernau, etc.). Sólo cuando el antiguo dominador dejó de ser una amenaza, todo el mundo pudo disfrutar de un podio del antiguo campeón, de una buena carrera aquí y allá. Era comprensible, pero también un poco triste. Cabe preguntarse si Rossi no paró demasiado tarde.

Aún no es el momento

Seguro que alguien se ha hecho esta pregunta: Marc Márquez. No sólo su abuelo, recientemente fallecido, le aconsejó que se diera un descanso tras el calvario de sus lesiones. Habló abiertamente con su padre Juliá sobre poner fin a su carrera.

Pero al igual que su antiguo antagonista Rossi, Márquez tiene la sensación de que aún le queda algo por hacer, que aún no está preparado para renunciar a la deliciosa droga que es MotoGP. Quería estar en lo más alto una vez más y saborear el champán. Esa fue la única razón por la que continuó y se fue a Ducati.

Pero a diferencia de Vale, el cambio a Ducati fue un paso fuera de los focos, no hacia ellos. Rossi con los Reds, no mucho más casino era posible en 2011. Márquez en Gresini 2024 es todo lo contrario. Como analizó el experto de ServusTV Alex Hofmann: "No quiereser el favorito al título en la salida de Catar, pase lo que pase" Lo que quiere: pilotar su moto y ganar carreras. Disfrutar con lo que hace.

Si nos fiamos de las fotos, lo ha conseguido. Está en forma, es alegre y tiene gente a su alrededor que le cae bien. Son los ingredientes que le convirtieron hace once años en el Campeón del Mundo de MotoGP más joven de la historia. Tras estos últimos años de catarsis, en 2024 comienza un nuevo capítulo en su carrera: Marc Márquez, el estadista mayor de MotoGP. De los actuales pilotos titulares, sólo Aleix Espargaró, Taka Nakagami y Johann Zarco son mayores que él. Enseñar a los chicos unas cuantas veces más, ganar con un cuerpo en el que se notan claramente sus 16 años en el mundial de motociclismo: de ahí saca la gasolina que hoy mantiene encendida su llama. Que este Marc siga con nosotros muchos años. Porque, sinceramente: después de Valentino Rossi, Marc Márquez es la última superestrella de MotoGP, el último deportista conocido más allá del paddock, el hombre con más carisma del mundial, alguien con quien rozarse o, por el contrario, a quien admirar.

El hecho de que vuelva a estar bien, de que disfrute del motociclismo y, esperemos, de que redescubra su antigua magia, es una buena noticia para todos los aficionados a MotoGP de todos los campos y grupos de seguidores. Sería aburrido sin él.

Con esto en mente: ¡Feliz cumpleaños!