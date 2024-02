Joyeux anniversaire, Marc Márquez !

La différence en un an ! La célébration du 31e anniversaire de Marc, le 17 février, a été une fête joyeuse, avec un Marc en pleine forme, un frère presque exubérant et une équipe Gresini Racing dans laquelle la "fourmi de Cervera" s'est manifestement déjà bien intégrée. Un peu plus d'un an auparavant, j'avais eu l'honneur d'être invité pendant une semaine dans la maison commune des frères Márquez à Madrid pour travailler sur la biographie de l'aîné ("Being Marc Márquez : How I win my courses"). A l'époque, j'avais affaire à un athlète complètement différent. Un homme dont plusieurs piliers de l'image qu'il avait de lui-même avaient été ébranlés. Un trouble de la vision, la diplopie, un bras tordu, scié et re-vissé, dont les muscles ne faisaient pas ce que Marc voulait qu'ils fassent. Des opérations pour éliminer les séquelles des opérations. Des opérations normales, des opérations super difficiles. Sans compter l'éternelle impatience du coureur qui voulait enfin être relâché. Le doute de savoir s'il était encore à sa place chez Honda.

Il y a plus d'un an, il avait déjà laissé entendre dans notre livre qu'il passerait dans une équipe privée s'il rompait effectivement avec Honda. Et déjà à l'époque, il disait entre les lignes qu'il laisserait partir son équipe, sa "famille", comme il les qualifiait toujours, afin de ne pas leur fermer d'autres options de carrière. Ils ne devaient pas se sentir enchaînés à lui. Il a parlé de sa volonté d'accepter un salaire plus bas et du fait qu'il n'aurait pas forcément besoin d'un producteur pour cela. Il a parlé de sponsors loyaux et de son désir de retrouver enfin le plaisir de la moto.

C'était un Marc pensif, réfléchi, visiblement plus calme après avoir passé tant de temps à ne rien faire, qui remettait beaucoup de choses en question. Certes, il ne laissait planer aucun doute sur le fait qu'il pourrait à tout moment lâcher son "bâtard" intérieur (définition personnelle) lorsqu'il serait de nouveau sur sa moto, mais dans le même temps, il reconnaissait ses erreurs. Des situations dans lesquelles il avait été trop optimiste et avait gâché la course d'autres pilotes (correct : la vilaine manœuvre avec Valentino Rossi en Argentine en 2018 avec tout son historique et son arrière-goût amer). La volonté de gagner était néanmoins perceptible à chaque seconde, et c'est bien normal pour un octuple champion du monde. Il a également clairement identifié le moment où il s'est émancipé de Valentino Rossi et a décidé d'écrire son propre chapitre dans l'histoire du MotoGP.

L'Italien était devenu everybody's darling, le Mohammed Ali du MotoGP, une figure plus grande que nature, pendant ses années ratées chez Ducati, mais aussi plus tard chez Yamaha, malgré une histoire tout à fait grossière (Biaggi, Gibernau, etc.). Ce n'est que lorsque l'ancien dominateur n'était plus dangereux que tout le monde pouvait se réjouir d'un podium du vieux maître, d'une bonne course ici et là. C'était compréhensible, mais aussi un peu triste. On peut se demander si Rossi n'a pas arrêté trop tard.

Le temps n'est pas encore venu

Il y en a un qui s'est certainement posé la question : Marc Márquez. Ce n'est pas seulement son grand-père, récemment décédé, qui lui a conseillé de laisser tomber après le martyre des blessures. Avec son père Juliá, il a parlé ouvertement d'une fin de carrière.

Mais tout comme son ancien antagoniste Rossi, Márquez a le sentiment d'avoir encore quelque chose à faire, de ne pas être encore prêt à renoncer à cette délicieuse drogue qu'est le MotoGP. Vouloir être encore une fois au sommet et goûter au champagne. C'est la seule raison pour laquelle il a continué et est allé chez Ducati.

Mais contrairement à Vale, le passage chez Ducati a été un pas hors de la lumière des projecteurs, et non vers elle. Rossi chez les rouges, il n'y avait pas beaucoup plus de casino en 2011. Márquez chez Gresini en 2024, c'est tout le contraire. Comme l'a analysé l'expert de ServusTV Alex Hofmann : "Il neveut surtout pas se présenter au Qatar en tant que favori pour le titre" Ce qu'il veut : piloter une moto, gagner des courses. Prendre du plaisir dans ce qu'il fait.

Si l'on se fie aux images, il y est parvenu. Il est en forme, joyeux et entouré de gens qu'il aime. Ce sont les ingrédients qui ont fait de lui, il y a onze ans, le plus jeune champion du monde MotoGP de l'histoire. Après ces dernières années de catharsis, un nouveau chapitre de sa carrière s'ouvrira en 2024 : Marc Márquez, le elder statesman du MotoGP. Parmi les pilotes titulaires actuels, seuls Aleix Espargaró, Taka Nakagami et Johann Zarco sont plus âgés que lui. Montrer aux jeunes encore quelques fois, gagner avec un corps qui porte plus que clairement la marque de ses 16 ans dans le championnat du monde de moto : c'est de là qu'il tire aujourd'hui l'essence qui fait flamber sa flamme. Puisse ce Marc nous rester fidèle encore de nombreuses années. Car, très honnêtement, après Valentino Rossi, Marc Márquez est la dernière superstar du MotoGP, le dernier sportif que l'on connaît au-delà du paddock, l'homme le plus charismatique du championnat, celui contre lequel on peut se frotter ou, au contraire, que l'on peut admirer.

Le fait qu'il aille à nouveau bien, qu'il prenne du plaisir à rouler en moto et qu'il retrouve, espérons-le, sa magie d'antan est une bonne nouvelle pour tous les fans de MotoGP, tous camps et groupes confondus. Ce serait bien fade sans lui.

Dans cet esprit, je lui souhaite un bon anniversaire !