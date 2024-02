Buon compleanno, Marc Márquez!

Che differenza fa un anno! La festa per il 31° compleanno di Marc, il 17 febbraio, è stata una celebrazione gioiosa con un Marc in forma, un fratello esuberante e un equipaggio Gresini Racing in cui la "formica di Cervera" si è chiaramente già ambientata alla perfezione. Poco più di un anno prima, ho avuto l'onore di trascorrere una settimana come ospite nella casa condivisa dai fratelli Márquez a Madrid e di lavorare alla biografia del fratello maggiore ("Being Marc Márquez: How I win my races"). Allora avevo a che fare con un atleta completamente diverso. Qualcuno la cui immagine di sé era stata scossa da una serie di pilastri. Il disturbo visivo della diplopia, la torsione del braccio superiore che era cresciuto insieme e successivamente era stato segato e riavvitato, i cui muscoli non facevano quello che Marc voleva che facessero. Operazioni per eliminare le conseguenze delle operazioni. Operazioni normali, operazioni super difficili. Più l'eterna impazienza del corridore che voleva finalmente essere lasciato andare di nuovo. Il dubbio di essere ancora al posto giusto in Honda.

Più di un anno fa, nel nostro libro, aveva lasciato intendere che sarebbe passato a un team privato se avesse davvero rotto con la Honda. E anche in quell'occasione aveva detto, tra le righe, che avrebbe lasciato andare il suo equipaggio, la sua "famiglia", come li ha più volte definiti, per non rovinare le loro future possibilità di carriera. Non voleva che si sentissero incatenati a lui. Ha parlato della sua disponibilità ad accettare uno stipendio più basso e che non avrebbe necessariamente richiesto un costruttore. Ha parlato di sponsor fedeli e del suo desiderio di tornare a divertirsi in moto.

È stato un Marc ponderato e riflessivo, che si è visibilmente calmato dopo tanto tempo trascorso senza far nulla e che ha messo in discussione molte cose. Anche se non ha lasciato dubbi sul fatto che, se fosse tornato in moto, avrebbe potuto liberare il suo "bastardo" interiore (definizione sua) in qualsiasi momento, ha ammesso gli errori allo stesso tempo. Situazioni in cui era stato troppo ottimista e aveva rovinato la gara ad altri piloti (esatto: la sgradevole manovra con Valentino Rossi in Argentina 2018 con tutta la sua storia e il suo retrogusto amaro). Tuttavia, la volontà incondizionata di vincere era palpabile in ogni secondo, e questo è probabilmente normale per un otto volte campione del mondo. Ha anche identificato chiaramente il momento in cui si è emancipato da Valentino Rossi e ha deciso di scrivere il proprio capitolo nella storia della MotoGP.

L'italiano era diventato il beniamino di tutti, il Muhammad Alì della MotoGP, una figura di spicco, durante gli anni della Ducati, ma anche in seguito alla Yamaha, nonostante un passato da vero e proprio cafone (Biaggi, Gibernau ecc.). Solo quando l'ex dominatore non è stato più una minaccia, tutti hanno potuto godere di un podio dell'ex campione, di una buona gara qua e là. È comprensibile, ma anche un po' triste. Ci si può chiedere se Rossi non si sia fermato troppo tardi.

I tempi non sono ancora maturi

Qualcuno si è sicuramente posto questa domanda: Marc Márquez. Non è stato solo il nonno, recentemente scomparso, a consigliargli di darci un taglio dopo il calvario degli infortuni. Ha parlato apertamente con suo padre Juliá di porre fine alla sua carriera.

Ma proprio come il suo ex antagonista Rossi, Márquez ha la sensazione di avere ancora qualcosa da fare, di non essere ancora pronto a rinunciare a quella deliziosa droga che è la MotoGP. Voleva essere ancora una volta in cima e assaggiare lo champagne. Questo è stato l'unico motivo per cui ha continuato ad andare in Ducati.

Ma a differenza di Vale, il passaggio alla Ducati è stato un passo fuori dai riflettori, non dentro. Rossi con le Rosse, non è stato possibile fare molto di più nel 2011. Márquez con Gresini 2024 è l'esatto contrario. Come ha analizzato l'esperto di ServusTV Alex Hofmann: "Non vuoleessere il favorito per il titolo al via in Qatar, con l'inferno o con l' acquaalla gola ", ma vuole guidare la sua moto e vincere le gare. Godersi quello che fa.

Se ci si può fidare delle foto, ci è riuscito. È in forma, allegro e ha intorno a sé persone che gli piacciono. Questi sono gli ingredienti che undici anni fa lo hanno reso il più giovane campione del mondo di MotoGP della storia. Dopo gli ultimi anni di catarsi, nel 2024 inizierà un nuovo capitolo della sua carriera: Marc Márquez, l'uomo più anziano della MotoGP. Degli attuali piloti titolari, solo Aleix Espargaró, Taka Nakagami e Johann Zarco sono più vecchi di lui. Far vedere ai ragazzi qualche volta in più, vincere con un fisico che mostra chiaramente i suoi 16 anni nel campionato mondiale di motociclismo: è da qui che trae la benzina che tiene accesa la sua fiamma oggi. Che questo Marc rimanga con noi per molti anni a venire. Perché, onestamente, dopo Valentino Rossi, Marc Márquez è l'ultima superstar della MotoGP, l'ultimo atleta conosciuto al di là del paddock, l'uomo con il maggior carisma del motomondiale, qualcuno con cui strusciarsi o, al contrario, da ammirare.

Il fatto che ora stia di nuovo bene, che si goda il motociclismo e che, si spera, riscopra la magia di un tempo, è una buona notizia per tutti i fan della MotoGP, in tutti i campi e gruppi di tifosi. Sarebbe noioso senza di lui.

Con queste premesse: buon compleanno!