Feliz aniversário, Marc Márquez!

Aos 31 anos, o oito vezes campeão do mundo está a entrar no outono da sua carreira. Que ele fique connosco durante muito tempo. O MotoGP seria muito mais pobre sem ele.

Que diferença faz um ano! A festa do 31º aniversário de Marc, a 17 de fevereiro, foi uma celebração alegre com um Marc em forma, um irmão exuberante e uma equipa da Gresini Racing na qual a "formiga de Cervera" já se adaptou perfeitamente. Pouco mais de um ano antes, tive a honra de passar uma semana como hóspede na casa partilhada pelos irmãos Márquez em Madrid e de trabalhar na biografia do irmão mais velho ("Ser Marc Márquez: Como ganho as minhas corridas"). Nessa altura, estava a lidar com um atleta completamente diferente. Alguém cuja autoimagem tinha sido abalada por uma série de pilares. O distúrbio visual diplopia, um braço torcido que tinha crescido junto e que depois foi serrado e aparafusado de novo, cujos músculos não faziam o que Marc queria que fizessem. Operações para eliminar as consequências das operações. Operações normais, operações super-difíceis. Mais a eterna impaciência do piloto que finalmente queria ser solto. A dúvida sobre se ele ainda estava no lugar certo na Honda.

Há mais de um ano, ele deu a entender no nosso livro que mudaria para uma equipa privada se realmente rompesse com a Honda. E, mesmo nessa altura, disse nas entrelinhas que deixaria sair a sua equipa, a sua "família", como se referia repetidamente a eles, para não estragar as suas futuras opções de carreira. Não queria que se sentissem presos a ele. Falou da sua disponibilidade para aceitar um salário mais baixo e que isso não exigiria necessariamente um construtor. Falou de patrocinadores leais e do seu desejo de finalmente voltar a divertir-se numa mota.

Era um Marc pensativo, reflexivo, que visivelmente se tinha acalmado depois de tanto tempo sem fazer nada e que questionava muitas coisas. Embora não tenha deixado dúvidas de que poderia soltar o seu "bastardo" interior (definição do próprio) a qualquer momento se voltasse a andar de mota, admitiu erros no mesmo fôlego. Situações em que foi demasiado otimista e arruinou a corrida para outros pilotos (correto: a manobra desagradável com Valentino Rossi na Argentina 2018 com toda a sua história e sabor amargo). No entanto, a vontade incondicional de vencer era palpável a cada segundo, e isso é provavelmente normal para um oito vezes campeão mundial. Ele também identificou claramente o momento em que se emancipou de Valentino Rossi e decidiu escrever seu próprio capítulo na história do MotoGP.

O italiano tinha-se tornado o queridinho de todos, o Muhammad Ali do MotoGP, uma figura maior do que a vida, durante os seus anos falhados na Ducati, mas também mais tarde na Yamaha, apesar de um historial de grande desonestidade (Biaggi, Gibernau, etc.). Só quando o antigo dominador deixou de ser uma ameaça é que todos puderam desfrutar de um pódio do antigo campeão, de uma boa corrida aqui e ali. Isso era compreensível, mas também um pouco triste. Podemos perguntar-nos se Rossi não terá parado demasiado tarde.

O tempo ainda não está maduro

Alguém já se colocou certamente esta questão: Marc Márquez. Não foi apenas o seu avô, recentemente falecido, que o aconselhou a parar depois do calvário das suas lesões. Falou abertamente com o pai, Juliá, sobre o fim da carreira.

Mas, tal como o seu antigo antagonista Rossi, Márquez tem a sensação de que ainda tem algo para fazer, que ainda não está pronto para desistir da deliciosa droga que é o MotoGP. Ele queria estar no topo mais uma vez e saborear o champanhe. Essa foi a única razão pela qual ele continuou e foi para a Ducati.

Mas, ao contrário de Vale, a mudança para a Ducati foi um passo para fora dos holofotes, não para dentro deles. Rossi com a Reds, não era possível muito mais casino em 2011. Márquez na Gresini 2024 é o completo oposto. Como analisou o especialista da ServusTV, Alex Hofmann: "Ele não quer ser o favorito ao título no início do Qatar, venha o inferno ou a águaalta." O que ele quer: andar na sua mota e ganhar corridas. Gostar do que faz.

Se pudermos confiar nas imagens, ele conseguiu isso. Está em forma, é alegre e tem pessoas à sua volta de quem gosta. Estes são os ingredientes que fizeram dele o mais jovem Campeão do Mundo de MotoGP da história, há onze anos. Após os últimos anos de catarse, em 2024 começa um novo capítulo na sua carreira: Marc Márquez, o homem mais velho do MotoGP. Dos actuais pilotos regulares, apenas Aleix Espargaró, Taka Nakagami e Johann Zarco são mais velhos do que ele. Mostrar aos rapazes mais algumas vezes, vencer com um corpo que mostra claramente os seus 16 anos no campeonato do mundo de motociclismo: é aí que ele vai buscar a gasolina que mantém a sua chama acesa até hoje. Que este Marc permaneça connosco durante muitos anos. Porque, sinceramente: depois de Valentino Rossi, Marc Márquez é a última super-estrela do MotoGP, o último atleta conhecido para além do paddock, o homem com maior carisma do campeonato do mundo, alguém com quem se pode esfregar ou, pelo contrário, admirar.

O facto de estar agora bem de novo, de estar a desfrutar do motociclismo e, esperemos, a redescobrir a sua antiga magia, é uma boa notícia para todos os fãs do MotoGP em todos os campos e grupos de fãs. Seria aborrecido sem ele.

Com isto em mente: Feliz aniversário!