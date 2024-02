Test du Qatar, 19h : Triple avance pour Aprilia

Sous les projecteurs de Lusail, les temps au tour tombent les uns après les autres. A moins de deux heures de la fin de la première journée d'essais MotoGP au Qatar, c'est un trio Aprilia qui mène la danse : Viñales, Raúl Fernández et Aleix Espargaró.

Le test du Qatar a commencé lentement en raison des températures élevées du début d'après-midi et de la poussière de la piste. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que la feuille des temps a commencé à bouger, avec Maverick Viñales en tête pendant une bonne partie de la journée. Peu avant 18h30, son coéquipier Aleix Espargaró lui a succédé à la première place avec un chrono de 1:53,088 min. Le pilote VR46-Ducati Fabio Di Giannantonio a fait exploser la double tête d'Aprilia pendant un moment, mais celle-ci a été rétablie par Raúl Fernández sur la RS-GP23 aux couleurs de la Trackhouse.

Brad Binder a ensuite permis à une Red Bull-KTM de prendre la tête du classement avant que Raúl Fernández n'en fasse de même à moins de deux heures de la fin, signant le premier tour en 1'52 de la journée. Le Madrilène semble donc avoir maîtrisé les séquelles de son high-sider à Sepang(trois fractures au bassin et à la hanche).

En 1:52,814 min, Fernández est également resté sous le record officiel du tour, un 1:52,978 min établi par le pilote officiel Ducati Enea Bastianini lors de la course du Qatar de l'année dernière. Le record de tous les temps sur le Lusail International Circuit de 5,380 km, établi par Luca Marini l'an dernier (toujours sur Ducati), est toutefois de 1:51,762 min.

Le temps suivant de 1:52 a été fourni par le tenant du titre Pecco Bagnaia, qui s'est rapproché à 0,167 sec du pilote de Trackhouse. Peu après 19 heures, les as d'usine Aprilia ont emboîté le pas et ont permis au constructeur de Noale de réaliser un triplé : Viñales reprend la tête avec un chrono de 1:52,754 devant Raúl Fernández et Aleix Espargaró. La piste reste ouverte pendant deux heures jusqu'à 21h (19h CET).

Test du Qatar, lundi, bilan à 19h05 :

1. Viñales, Aprilia, 1:52,754 min

2. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,060 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,153

4. Bagnaia, Ducati, + 0,227

5. Brad Binder, KTM, + 0,315

6. Martin, Ducati, + 0,404

7. Di Giannantonio, + 0,510

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,603

9. Bastianini, Ducati, + 0,848

10. Miller, KTM, + 0,885

11. Mir, Honda, + 0,915

12. Nakagami, Honda, + 0,967

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,984

14. Marc Márquez, Ducati, + 1,024

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,095

16. Quartararo, Yamaha, + 1,170

17. Zarco, Honda, + 1,177

18. Rins, Yamaha, + 1,343

19. Acosta, KTM, + 1,655

20. Marini, Honda, + 1,796

21. Oliveira, Aprilia, + 1,890

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,938

23. Pirro, Ducati, + 2,829