Teste do Qatar, 7pm: Tripla liderança para a Aprilia

Sob os holofotes de Lusail, os tempos por volta estão a diminuir gradualmente, e a pouco menos de duas horas do final do primeiro dia de testes de MotoGP no Qatar, um trio de pilotos da Aprilia - Viñales, Raúl Fernández e Aleix Espargaró - está na frente.

O teste do Qatar teve um início lento devido às altas temperaturas no início da tarde e à pista poeirenta. Foi apenas ao anoitecer que se registaram mais movimentos na tabela de tempos, que foi liderada por Maverick Viñales durante longos períodos. Pouco antes das 18h30, o seu companheiro de equipa Aleix Espargaró substituiu-o no primeiro lugar com 1:53.088 min. O piloto da VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, quebrou temporariamente a liderança da dupla da Aprilia, que foi recuperada por Raúl Fernández na RS-GP23 com as cores da Trackhouse.

Brad Binder assegurou, por breves instantes, a liderança da classificação com uma KTM da Red Bull, antes de Raúl Fernández seguir o exemplo a pouco menos de duas horas do final da corrida e efetuar a primeira volta em 1:52 do dia. O madrileno parece ter sob controlo as sequelas da sua queda em Sepang(três fracturas na bacia e na anca).

Com um tempo de 1:52,814 minutos, Fernández também ficou abaixo do recorde oficial de volta, 1:52,978 minutos, estabelecido pelo piloto da Ducati, Enea Bastianini, na corrida do ano passado no Qatar. No entanto, o recorde de volta de todos os tempos no Circuito Internacional de Lusail, com 5,380 quilómetros, estabelecido por Luca Marini no ano passado (ainda com a Ducati) é de 1:51,762 minutos.

O tempo seguinte, de 1:52, foi estabelecido pelo atual campeão Pecco Bagnaia, que ficou a 0,167 segundos do piloto da Trackhouse. Pouco depois das 19h00, os ases de fábrica da Aprilia seguiram o exemplo e garantiram uma vantagem de um dois três para o fabricante de Noale: Viñales recuperou a primeira posição com 1m52,754s, à frente de Raúl Fernández e Aleix Espargaró. A pista permanecerá aberta durante duas horas até às 21h00 (19h00 CET).

Teste do Qatar, segunda-feira 19.05:

1º Viñales, Aprilia, 1:52.754 min

2º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,060 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,153

4º Bagnaia, Ducati, + 0,227

5º Brad Binder, KTM, + 0,315

6º Martin, Ducati, + 0,404

7º Di Giannantonio, + 0,510

8º Alex Márquez, Ducati, + 0,603

9º Bastianini, Ducati, + 0,848

10º Miller, KTM, + 0,885

11º Mir, Honda, + 0,915

12º Nakagami, Honda, + 0,967

13º Bezzecchi, Ducati, + 0,984

14º Marc Márquez, Ducati, + 1,024

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,095

16º Quartararo, Yamaha, + 1,170

17º Zarco, Honda, + 1,177

18º Rins, Yamaha, + 1,343

19º Acosta, KTM, + 1,655

20º Marini, Honda, + 1,796

21º Oliveira, Aprilia, + 1,890

22º Crutchlow, Yamaha, + 1,938

23º Pirro, Ducati, + 2,829