Tests du Qatar, lundi : Bagnaia devant Martin et Espargaró

Après avoirmené la course en trio avec Aprilia, Pecco Bagnaia, la star de Ducati, a pris les commandes à une heure et demie de la fin des essais et a fait chuter le temps de référence à 1:52.040 min. Il avait alors sept dixièmes de seconde d'avance sur ses concurrents.

Son coéquipier Enea Bastianini a suivi dix minutes plus tard, mais il est resté 0,549 seconde derrière la marque de Bagnaia. La nouvelle recrue de VR46, Fabio Di Giannantonio, vainqueur du GP du Qatar en novembre dernier, a également progressé sur la GP23 de l'année dernière, mais son retard sur le double champion du monde MotoGP était également de 0,427 sec. C'est ensuite le vice-champion Jorge Martin sur la Pramac-Ducati qui s'est rapproché à 0,220 seconde de Bagnaia et a pris la deuxième place.

Alors qu'il restait une demi-heure au chronomètre, Aleix Espargaró a bousculé l'armada Ducati en prenant la troisième place (+ 0,292 sec). Brad Binder, l'as de Red Bull-KTM, a réalisé les meilleurs temps sectoriels dans les dernières minutes et a réduit son retard à 0,296 sec, ce qui le place en quatrième position. Son coéquipier Jack Miller a également réalisé le meilleur temps, mais il est parti loin dans le virage 6, ce qui le laisse à la 14e place du classement.

Johann Zarco, quant à lui, a réussi à se hisser dans le top 10 en neuvième position (+ 0,592 sec) sur sa LCR-Honda. La star Yamaha Fabio Quartararo (+ 0,597 sec) a complété le podium lors de la première des deux journées d'essais à Lusail.

Test du Qatar, lundi (19 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471