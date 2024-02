Test in Qatar, lunedì: Bagnaia davanti a Martin ed Espargaró

La prima delle due giornate di test della MotoGP a Doha si è conclusa con il campione in carica Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) che ha fatto registrare il miglior tempo. L'asso della Red Bull KTM Brad Binder è salito al quarto posto.

Lunedì in Qatar c'era una coppia di tre Aprilia in testa, ma la stella della Ducati Pecco Bagnaia ha preso il comando un'ora e mezza prima della fine dei test e ha abbassato notevolmente il tempo di riferimento con un 1:52.040 min. A questo punto, aveva sette decimi di secondo di vantaggio sulla concorrenza.

Il suo compagno di squadra Enea Bastianini ha seguito l'esempio dieci minuti dopo, ma è rimasto a 0,549 secondi dal tempo di Bagnaia. Anche il nuovo arrivato in VR46 Fabio Di Giannantonio, vincitore del GP del Qatar lo scorso novembre, si è migliorato rispetto alla GP23 dello scorso anno, ma il suo distacco dal due volte campione del mondo della MotoGP è rimasto di 0,427 secondi. È stato poi il vice-campione Jorge Martin su Pramac-Ducati ad arrivare a 0,220 secondi da Bagnaia e a conquistare il secondo posto.

A mezz'ora dalla fine della gara, Aleix Espargaró ha fatto saltare l'armata Ducati in terza posizione (+0,292 secondi). L'asso della Red Bull KTM Brad Binder ha fatto registrare i tempi migliori del settore nei minuti finali e ha ridotto il suo distacco a 0,296 secondi, il che significa quarto posto. Anche il suo compagno di squadra Jack Miller era in procinto di ottenere il miglior tempo, ma poi è andato largo alla curva 6 ed è rimasto 14° in classifica.

Johann Zarco, invece, ha chiuso al nono posto (+0,592 sec) con la Honda del team LCR per entrare nella top 10, completata dalla stella della Yamaha Fabio Quartararo (+0,597 sec) nel primo dei due giorni di test a Lusail.

Test in Qatar, lunedì (19 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min.

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec.

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8° Bastianini, Ducati, + 0,549

9° Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11° Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13° Mir, Honda, + 0,783

14° Miller, KTM, + 0,856

15° Acosta, KTM, + 0,898

16° Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17° Nakagami, Honda, + 1.168

18° Marini, Honda, + 1.393

19° Rins, Yamaha, + 1.602

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21° Oliveira, Aprilia, + 1.903

22° Pirro, Ducati, + 2.469

23° Crutchlow, Yamaha, + 2.471