Teste do Qatar, segunda-feira: Bagnaia à frente de Martin e Espargaró

O primeiro de dois dias de testes de MotoGP em Doha chegou ao fim com o atual campeão Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) a registar o melhor tempo. O ás da Red Bull KTM Brad Binder melhorou para o 4º lugar no final.

Na segunda-feira, no Qatar, a Aprilia liderava com uma dupla de três, mas a estrela da Ducati, Pecco Bagnaia, assumiu o comando uma hora e meia antes do final do teste e baixou consideravelmente o tempo de referência com 1:52.040 min. Nesta altura, estava sete décimos de segundo à frente da concorrência.

O seu companheiro de equipa Enea Bastianini seguiu o exemplo dez minutos mais tarde, mas ficou a 0,549 segundos da marca de Bagnaia. O recém-chegado à VR46 Fabio Di Giannantonio, vencedor do GP do Qatar em novembro passado, também melhorou em relação à GP23 do ano passado, mas a sua diferença para o bicampeão do mundo de MotoGP ainda era de 0,427 segundos. Foi então o vice-campeão Jorge Martin, na Pramac-Ducati, que ficou a 0,220 segundos de Bagnaia e assumiu o segundo lugar.

A meia hora do fim, Aleix Espargaró agitou a armada Ducati em terceiro lugar (+0,292 seg.). O ás da Red Bull KTM, Brad Binder, apresentou os melhores tempos do sector nos últimos minutos e reduziu a diferença para 0,296 seg, o que significou o quarto lugar. O seu companheiro de equipa, Jack Miller, também estava no caminho para o melhor tempo, mas acabou por sair da curva 6 e ficou em 14º na classificação.

Johann Zarco, por outro lado, terminou em nono (+0,592 seg.) com a LCR Honda para entrar no top 10, que foi completado pela estrela da Yamaha Fabio Quartararo (+0,597 seg.) no primeiro de dois dias de testes em Lusail.

Teste do Qatar, Segunda-feira (19 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0,220 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4º Brad Binder, KTM, + 0,296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6º Viñales, Aprilia, + 0,455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8º Bastianini, Ducati, + 0,549

9º Zarco, Honda, + 0,592

10º Quartararo, Yamaha, + 0,597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13º Mir, Honda, + 0,783

14º Miller, KTM, + 0,856

15º Acosta, KTM, + 0,898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17º Nakagami, Honda, + 1,168

18º Marini, Honda, + 1,393

19º Rins, Yamaha, + 1,602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21º Oliveira, Aprilia, + 1,903

22º Pirro, Ducati, + 2,469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2,471