Fabio Quartararo (10º): "Esto no es aceptable"

"Estaba completamente al límite, eso es todo lo que podía hacer", suspiraba Fabio Quartararo el lunes por la tarde al consultar la tabla de tiempos de la primera jornada de entrenamientos en Qatar. La estrella oficial de Yamaha logró un mejor tiempo de 1:52.637 min en el "Circuito Internacional de Losail", de 5,42 km de longitud. El 10º puesto y una ventaja de 1.602 s sobre el recién llegado a Yamaha Alex Rins eran inicialmente bastante respetables, pero Quartararo se quedó finalmente a 0.597 s del mejor tiempo establecido por Pecco Bagnaia (Ducati).

En los últimos años, Yamaha se ha encontrado a menudo en la parte baja de las listas de velocidad punta. Entre tanto, los japoneses parecen haber resuelto este problema. "El Diablo" fue el tercer piloto más rápido en la pista de Doha con 348,3 km/h. "La moto parece rápida, se ha trabajado mucho en este aspecto durante el invierno", confirmó, pero luego añadió: "Ese no es nuestro principal problema en este momento".

A continuación, el francés de 24 años explicó qué es lo que aún le mantiene fuera de las primeras posiciones: "El problema es el mismo que antes. El agarre es malo. Incluso cuando montamos neumáticos nuevos y empiezo una persecución cronometrada, no noto ninguna mejora. Con un neumático que ya tiene once vueltas, soy sólo dos décimas de segundo más lento que con un neumático nuevo. No es aceptable".

Quartararo ha llegado a la siguiente conclusión: "Tenemos que encontrar la manera de ser más rápidos a una vuelta, aunque quememos el neumático en el proceso. Porque nuestro ritmo no es malo, pero si sales fuera del top 10, no tienes ninguna posibilidad de luchar por el podio".

El nuevo Director Técnico de Yamaha, Massimo Bartolini, procedente de Ducati este año, ayudará al Campeón del Mundo de MotoGP 2021. "Normalmente, sólo hacemos pequeños cambios, pero gracias a Max, ahora se han probado radicalmente las cosas y se han hecho cambios. Sin embargo, todavía necesitamos mucho tiempo para desarrollar realmente nuestro potencial."

Quartararo continuó elogiando el trabajo de Bartolini: "Sólo lleva algo más de un mes en el equipo. Después de ese tiempo, no se puede esperar que conozca la moto a la perfección. Pero ya me encanta su trabajo. Siempre mantiene la calma porque sabe que actualmente estamos muy retrasados y que necesitamos tiempo para mejorar. También es un gran reto para él, ya que viene de un fabricante acostumbrado al éxito. Pero estoy convencido de que juntos volveremos a lo más alto".

Test de Qatar, lunes (19 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2° Martin, Ducati, + 0.220 s

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.292

4. Brad Binder, KTM, + 0.296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0.427

6º Viñales, Aprilia, + 0.455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.516

8º Bastianini, Ducati, + 0.549

9º Zarco, Honda, + 0.592

10º Quartararo, Yamaha, + 0.597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0.759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

13º Mir, Honda, + 0.783

14º Miller, KTM, + 0.856

15º Acosta, KTM, + 0.898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0.919

17º Nakagami, Honda, + 1.168

18º Marini, Honda, + 1.393

19º Rins, Yamaha, + 1.602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21º Oliveira, Aprilia, + 1.903

22º Pirro, Ducati, + 2.469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2.471