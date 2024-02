Fabio Quartararo (10e) : "Ce n'est pas acceptable".

"J'étais complètement à la limite, c'est tout ce que je pouvais faire", soupirait Fabio Quartararo lundi soir en regardant la feuille des temps de la première journée de tests au Qatar. Le pilote officiel Yamaha a réalisé le meilleur temps en 1'52.637 sur le circuit international de Losail, long de 5,42 km. Dixième et avec 1,602 seconde d'avance sur le nouveau pilote Yamaha Alex Rins, Quartararo a finalement échoué à 0,597 seconde du meilleur temps de Pecco Bagnaia (Ducati).

Ces dernières années, Yamaha se trouvait souvent en bas des listes de vitesse de pointe. Les Japonais semblent avoir éliminé ce problème entre-temps. "El Diablo" a été le troisième pilote le plus rapide en piste à Doha, avec une vitesse de 348,3 km/h. "La moto a l'air rapide, on a vraiment beaucoup travaillé dans ce domaine pendant l'hiver", a-t-il confirmé, avant d'ajouter : "Ce n'est pas non plus notre problème principal actuellement".

Le Français de 24 ans a ensuite expliqué ce qui l'empêche encore de se classer parmi les meilleurs : "Le problème est le même qu'avant. L'adhérence est mauvaise. Même si nous montons de nouveaux pneus et que je lance une chasse au chrono, je ne ressens aucune amélioration. Avec un pneu qui a déjà fait onze tours, je suis à peine deux dixièmes de seconde plus lent qu'avec un pneu neuf. Ce n'est pas acceptable".

Quartararo en est donc arrivé à la conclusion suivante : "Nous devons trouver un moyen d'être plus rapides sur un tour, même si nous brûlons le pneu au passage. Car notre rythme n'est pas mauvais, mais si tu pars en dehors du top 10, tu n'as aucune chance de te battre pour le podium".

Le champion du monde MotoGP 2021 devrait être aidé dans cette tâche par le nouveau directeur technique de Yamaha, Massimo Bartolini, qui a quitté Ducati cette année. "Normalement, nous ne faisons que de petits changements, mais grâce à Max, des choses ont été testées et modifiées de manière radicale. Cependant, nous avons encore besoin de beaucoup de temps pour pouvoir vraiment exploiter notre potentiel".

Quartararo a continué à faire l'éloge du travail de Bartolini : "Il n'est dans l'équipe que depuis un peu plus d'un mois. Après ce laps de temps, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il connaisse parfaitement la moto. Mais j'aime déjà son travail. Il reste toujours calme, car il sait que nous sommes actuellement loin derrière et que nous avons besoin de temps pour nous améliorer. Pour lui aussi, c'est un grand défi, car il vient d'un constructeur habitué au succès. Mais je suis convaincu qu'ensemble, nous reviendrons au sommet".

Test du Qatar, lundi (19 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471