Fabio Quartararo (10°): "Non è accettabile".

"Ero completamente al limite, non potevo fare altro", ha sospirato Fabio Quartararo lunedì sera guardando i tempi della prima giornata di test in Qatar. La stella della Yamaha ha ottenuto un miglior tempo di 1:52.637 sul "Losail International Circuit", lungo 5,42 km. Il decimo posto e il vantaggio di 1,602 secondi sul nuovo arrivato in Yamaha Alex Rins erano inizialmente rispettabili, ma Quartararo si è trovato a 0,597 secondi dal miglior tempo di Pecco Bagnaia (Ducati).

Negli ultimi anni, la Yamaha si è trovata spesso nella parte bassa della classifica delle velocità massime. Nel frattempo i giapponesi sembrano aver risolto questo problema. "El Diablo" è stato il terzo pilota più veloce in pista a Doha con 348,3 km/h. "La moto sembra veloce, durante l'inverno è stato fatto molto lavoro in questo settore", ha confermato, ma poi ha aggiunto: "Non è il nostro problema principale al momento".

Il 24enne francese ha poi spiegato cosa lo tiene ancora lontano dalle prime posizioni: "Il problema è lo stesso di prima. L'aderenza è pessima. Anche quando montiamo le gomme nuove e inizio la rincorsa al tempo, non sento alcun miglioramento. Con una gomma che ha già fatto undici giri, sono solo due decimi di secondo più lento che con una gomma nuova. Non è accettabile".

Quartararo è quindi giunto alla conclusione: "Dobbiamo trovare un modo per diventare più veloci in un giro, anche a costo di bruciare la gomma. Perché il nostro passo non è male, ma se parti fuori dalla top 10, non hai alcuna possibilità di lottare per il podio".

Il nuovo Direttore Tecnico della Yamaha Massimo Bartolini, passato quest'anno dalla Ducati, è pronto ad aiutare il Campione del Mondo MotoGP 2021. "Di solito facciamo solo piccoli cambiamenti, ma grazie a Max le cose sono state testate radicalmente e sono state apportate delle modifiche. Tuttavia, abbiamo ancora bisogno di molto tempo per realizzare davvero il nostro potenziale".

Quartararo ha continuato a lodare il lavoro di Bartolini: "È in squadra da poco più di un mese. Dopo questo tempo, non si può pretendere che conosca perfettamente la moto. Ma mi piace già il suo lavoro. Rimane sempre calmo perché sa che al momento siamo molto indietro e che abbiamo bisogno di tempo per migliorare. È una grande sfida anche per lui, che proviene da un costruttore abituato al successo. Ma sono convinto che insieme torneremo ai vertici".

Test in Qatar, lunedì (19 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min.

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec.

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8° Bastianini, Ducati, + 0,549

9° Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11° Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13° Mir, Honda, + 0,783

14° Miller, KTM, + 0,856

15° Acosta, KTM, + 0,898

16° Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17° Nakagami, Honda, + 1.168

18° Marini, Honda, + 1.393

19° Rins, Yamaha, + 1.602

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21° Oliveira, Aprilia, + 1.903

22° Pirro, Ducati, + 2.469

23° Crutchlow, Yamaha, + 2.471