Fabio Quartararo (10º): "Isto não é aceitável"

Fabio Quartararo também se debateu com os pontos fracos da sua Yamaha M1 no primeiro dia de testes no Qatar. Mas o francês está confiante, pois tem grandes esperanças no novo diretor técnico Massimo Bartolini.

"Estava completamente no limite, era tudo o que podia fazer", suspirou Fabio Quartararo na segunda-feira à noite, quando analisou as tabelas de tempos do primeiro dia de testes no Qatar. A estrela de fábrica da Yamaha conseguiu um melhor tempo de 1:52,637 min no Circuito Internacional de Losail, com 5,42 km de extensão. O 10º lugar e uma vantagem de 1,602 segundos sobre o estreante da Yamaha, Alex Rins, foram inicialmente bastante respeitáveis, mas Quartararo acabou por ficar a 0,597 segundos do melhor tempo estabelecido por Pecco Bagnaia (Ducati).

Nos últimos anos, a Yamaha tem sido frequentemente encontrada na parte inferior das listas de velocidade máxima. Entretanto, os japoneses parecem ter resolvido este problema. "El Diablo" foi o terceiro piloto mais rápido na pista em Doha, com 348,3 km/h. "A moto parece rápida, foi feito muito trabalho nesta área durante o inverno", confirmou, mas depois acrescentou: "Não é o nosso principal problema de momento".

O francês de 24 anos explicou então o que ainda o está a manter fora das primeiras posições: "O problema é o mesmo de antes. A aderência é má. Mesmo quando colocamos pneus novos e começo a perseguir o tempo, não sinto qualquer melhoria. Com um pneu que já tem onze voltas, sou apenas dois décimos de segundo mais lento do que com um pneu novo. Não é aceitável".

Quartararo chegou assim à conclusão: "Temos de encontrar uma forma de sermos mais rápidos numa volta, mesmo que queimemos o pneu no processo. Porque o nosso ritmo não é mau, mas se começarmos fora do top 10, não temos qualquer hipótese de lutar pelo pódio."

O novo Diretor Técnico da Yamaha, Massimo Bartolini, que se mudou da Ducati este ano, está pronto para ajudar o Campeão do Mundo de MotoGP de 2021. "Normalmente, fazemos apenas pequenas alterações, mas graças ao Max, as coisas foram agora radicalmente testadas e foram feitas alterações. No entanto, ainda precisamos de muito tempo para realmente realizar o nosso potencial."

Quartararo continuou a elogiar o trabalho de Bartolini: "Ele só está na equipa há pouco mais de um mês. Após esse tempo, não se pode esperar que ele conheça a moto na perfeição. Mas já estou a adorar o trabalho dele. Ele mantém-se sempre calmo porque sabe que estamos muito atrasados e que precisamos de tempo para melhorar. É também um grande desafio para ele, pois vem de um construtor que está habituado ao sucesso. Mas estou convencido de que vamos voltar ao topo juntos".

Teste do Qatar, Segunda-feira (19 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0,220 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4º Brad Binder, KTM, + 0,296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6º Viñales, Aprilia, + 0,455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8º Bastianini, Ducati, + 0,549

9º Zarco, Honda, + 0,592

10º Quartararo, Yamaha, + 0,597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13º Mir, Honda, + 0,783

14º Miller, KTM, + 0,856

15º Acosta, KTM, + 0,898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17º Nakagami, Honda, + 1,168

18º Marini, Honda, + 1,393

19º Rins, Yamaha, + 1,602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21º Oliveira, Aprilia, + 1,903

22º Pirro, Ducati, + 2,469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2,471