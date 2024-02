KTM: Los mapas aún están lejos de ser revelados

Jack Miller se presentó recién afeitado en Qatar. Su estado de ánimo tras la primera jornada de entrenamientos en Qatar era igual de ordenado: "En general, ha sido el siguiente buen día para nosotros. Lo que ya estaba bien en Sepang funcionó aún mejor aquí". En general se considera que Qatar es una pista que se adapta bien a la KTM, al menos sin duda más que la de Sepang. Y sin embargo, Jack Attack tuvo que digerir un momento de susto: "Hacia el final intenté un ataque contrarreloj y perdí la parte delantera en la curva 6 cuando bajé de marcha. Pero no ha sido tan grave, he vuelto a levantar la moto y he rodado hasta boxes. La parte delantera estaba un poco doblada". ¿Qué importancia tiene el 14º puesto, a 0,856 segundos del más rápido del día, Bagnaia? Miller le quita importancia: "Oh, los tiempos han sido bastante buenos, teniendo en cuenta que hoy todavía no hemos destapado todas las cartas". El australiano encuentra otro hecho más decisivo para la temporada: "Era importante entender cómo afecta el viento a nuestra aerodinámica, ¡y hoy hacía mucho viento!".

El viento es un problema en Qatar, la arena es otro, dice Brad Binder, que terminó el día en cuarto lugar, casi tres décimas por detrás de Bagnaia: "Casi esperas arena aquí. Lo que no debes esperar necesariamente: Lo rápido que llega el agarre. Por eso hoy ha sido un día de pruebas bastante productivo. No me puedo quejar".

Brad probó varias cosas a lo largo de sus 51 vueltas de hoy. Algunas no han funcionado del todo, pero al final ha conseguido una moto con la que puede vivir: "A lo largo del día, hemos dado otro paso adelante. Mañana seguiré trabajando duro. Quiero probar algunas piezas más, también en combinación con otras. Sólo veremos dónde estamos realmente en la calificación de la primera carrera aquí. Pero eso también vale para los demás".

Alabó el trabajo de los test de Sepang de hace 10 días, cuyos frutos se están recogiendo ahora. Actualmente hay dos configuraciones en funcionamiento, pero necesitan diferentes reglajes para desarrollar todo su potencial. Binder ha identificado su favorita. La moto se pondrá a punto en torno a ella mañana. Sólo al final se montarán en la moto todas las piezas relevantes para el rendimiento en un ataque contra el crono.

El año pasado, Binder luchó por el podio en el GP de Qatar hasta que su neumático delantero cedió hacia el final de la carrera. Una circunstancia que KTM tiene en mente para el Gran Premio. Pero hasta ahora no ha habido signos de un mayor desgaste de los neumáticos con la nueva moto, sino todo lo contrario. Y Brad Binder ha notado otro punto: "Parece como si los chicos nos hubieran dado un poco más de potencia. El motor tiene las mismas sensaciones de siempre, pero sube de vueltas con más soltura". Con una velocidad máxima de 351,7 km/h, logró el segundo mejor valor del día por detrás de Bastianini con 355,2 km/h.