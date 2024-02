KTM : les cartes sont loin d'être dévoilées

Jack Miller s'est présenté au Qatar fraîchement rasé. Son humeur était tout aussi sereine après le premier jour des tests au Qatar : "Dans l'ensemble, c'était la prochaine bonne journée pour nous. Ce qui était déjà ok à Sepang a encore mieux fonctionné ici". De manière générale, le Qatar est considéré comme une piste qui convient à la KTM - en tout cas certainement plus que celle de Sepang. Et pourtant, Jack Attack a dû digérer une seconde de frayeur : "Vers la fin, j'ai tenté un time-attack et j'ai perdu l'avant au virage 6 en rétrogradant. Mais ce n'était pas si grave, j'ai récupéré la moto et j'ai roulé jusqu'au box. L'avant était un peu tordu". Quelle est la signification de la 14e place avec 0,856 seconde de retard sur le meilleur du jour, Bagnaia ? Miller fait signe que non : "Ah, les temps étaient plutôt bons, pour le fait que nous n'avons pas encore abattu toutes nos cartes aujourd'hui". L'Australien estime qu'un autre fait est plus décisif pour la saison : "Il était important de comprendre comment le vent affecte notre aérodynamique, et aujourd'hui il y avait vraiment du vent !"

Le vent est un problème au Qatar, le sable en est un autre, estime Brad Binder, qui a terminé la journée en quatrième position, à près de trois dixièmes de Bagnaia : "Le sable est presque attendu ici. Ce à quoi on ne s'attendait pas forcément : La rapidité de l'adhérence. C'est pourquoi cette journée d'essais a été plutôt productive. Je n'ai pas à me plaindre !"

Brad a essayé un certain nombre de choses au cours des 51 tours qu'il a effectués aujourd'hui. Certaines d'entre elles n'ont pas vraiment fonctionné, mais au final, il a réussi à construire une moto avec laquelle il peut s'accommoder : "Sur l'ensemble de la journée, nous avons fait un pas de plus. Demain, je continuerai à travailler dur. Je veux encore essayer quelques pièces, également en combinaison avec d'autres. Ce n'est que lors des qualifications de la première course ici que nous verrons où nous en sommes vraiment. Mais cela vaut aussi pour les autres".

Il se félicite du travail effectué lors des tests de Sepang il y a dix jours, dont on récolte maintenant les fruits. Actuellement, on se trouve face à deux configurations qui fonctionnent, mais qui nécessitent des réglages différents pour exprimer leur potentiel. Binder a identifié sa préférée. C'est autour de lui que la moto sera réglée demain. Ce n'est qu'à la fin que toutes les pièces importantes pour les performances seront montées sur la moto pour un "time-tack".

L'année dernière, Binder s'est battu pour le podium au GP du Qatar, jusqu'à ce que son pneu avant se détériore en fin de course. Une circonstance que KTM a prise en compte pour le Grand Prix. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signe d'usure accrue avec la nouvelle moto, bien au contraire. Brad Binder a également remarqué un autre point : "Il semble que les gars nous aient donné un peu plus de puissance. Le moteur donne la même sensation que d'habitude - mais il monte plus librement en régime". Avec 351,7 km/h en pointe, il a réalisé le deuxième meilleur score de la journée, derrière Bastianini et ses 355,2 km/h.