KTM: le mappe sono ancora lontane dall'essere svelate

Jack Miller si è presentato in Qatar fresco di rasatura. Il suo stato d'animo dopo il primo giorno di test in Qatar era altrettanto ordinato: "Tutto sommato, questa è stata la prossima giornata positiva per noi. Quello che era già andato bene a Sepang ha funzionato ancora meglio qui". Il Qatar è generalmente considerato un circuito adatto alle KTM, almeno sicuramente più di quello di Sepang. Eppure Jack Attack ha avuto un momento di paura da digerire: "Verso la fine ho provato a fare un time attack e ho perso l'anteriore alla curva 6 quando ho scalato la marcia. Ma non è andata male, ho ripreso la moto e sono rientrato ai box. L'anteriore era un po' piegato". Quanto è significativo il 14° posto, a 0,856 secondi dal più veloce della giornata, Bagnaia? Miller lo ignora: "Oh, i tempi erano abbastanza buoni, considerando che oggi non abbiamo ancora scoperto tutte le carte". L'australiano trova un altro dato più decisivo per la stagione: "Era importante capire come il vento influisce sulla nostra aerodinamica, e oggi c'era molto vento!".

Il vento è un problema in Qatar, la sabbia è un altro, dice Brad Binder, che ha concluso la giornata al quarto posto, a quasi tre decimi da Bagnaia: "Qui ci si aspetta quasi la sabbia. Quello che non ci si deve necessariamente aspettare: La rapidità con cui arriva il grip. Ecco perché oggi è stata una giornata di test piuttosto produttiva. Non posso lamentarmi!".

Brad ha provato diverse cose nel corso dei suoi 51 giri odierni. Alcune non hanno funzionato, ma alla fine ha messo insieme una moto con cui può convivere: "Nel corso della giornata, abbiamo fatto un altro passo avanti. Domani continuerò a lavorare sodo. Voglio provare altre parti, anche in combinazione con altre. Solo nelle qualifiche della prima gara vedremo a che punto siamo. Ma questo vale anche per gli altri".

Ha elogiato il lavoro svolto nei test di Sepang 10 giorni fa, i cui frutti si stanno raccogliendo ora. Attualmente ci sono due configurazioni funzionanti, ma hanno bisogno di assetti diversi per esprimere il loro potenziale. Binder ha individuato il suo preferito. Domani la moto sarà messa a punto in base a questo. Solo alla fine verranno montate tutte le parti rilevanti per le prestazioni della moto per un attacco a tempo.

L'anno scorso, Binder ha notoriamente lottato per il podio del GP del Qatar, finché il suo pneumatico anteriore non ha ceduto verso la fine della gara. Una circostanza che KTM ha in programma per il Gran Premio. Ma finora non ci sono stati segni di maggiore usura dei pneumatici con la nuova moto, anzi. E Brad Binder ha notato un altro aspetto: "Sembra che i ragazzi ci abbiano dato un po' più di potenza. Il motore si sente come sempre, ma sale di giri più liberamente". Con una velocità massima di 351,7 km/h, ha raggiunto il secondo valore più alto della giornata dietro a Bastianini con 355,2 km/h.