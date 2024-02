KTM: Mapas ainda longe de serem revelados

Nem Jack Miller nem Brad Binder quiseram sobrestimar os tempos de teste de hoje, com o sul-africano a mexer na moto ainda mais do que o australiano. Tecnicamente, o caminho está agora livre para ambos os pilotos.

Jack Miller apresentou-se no Qatar com a barba feita de fresco. O seu estado de espírito após o primeiro dia de testes no Qatar era igualmente tranquilo: "Em suma, este foi o próximo dia bom para nós. O que já estava bem em Sepang funcionou ainda melhor aqui." O Qatar é geralmente considerado como uma pista que se adapta à KTM - pelo menos certamente mais do que a de Sepang. E, no entanto, Jack Attack teve um momento assustador para digerir: "Perto do final tentei um contra-ataque e perdi a frente na curva 6 quando reduzi a mudança de velocidade. Mas não foi muito mau, voltei a levantar a moto e fui para as boxes. A frente estava um pouco torta". Que significado tem o 14º lugar, 0,856 segundos atrás do mais rápido do dia, Bagnaia? Miller não se importa: "Oh, os tempos foram muito bons, considerando que ainda não descobrimos todas as cartas hoje." O australiano considera outro facto mais decisivo para a época: "Era importante compreender como o vento afecta a nossa aerodinâmica e hoje estava muito vento!"

O vento é um problema no Qatar, a areia é outro, diz Brad Binder, que terminou o dia em quarto lugar, quase três décimos atrás de Bagnaia: "Quase se espera areia aqui. O que não se deve necessariamente esperar: A rapidez com que a aderência surge. É por isso que hoje foi um dia de testes bastante produtivo. Não me posso queixar!"

Brad tentou várias coisas ao longo das suas 51 voltas de hoje. Algumas delas não resultaram, mas no final ele tinha montado uma moto com a qual podia viver: "Ao longo do dia, demos mais um passo em frente. Amanhã vou continuar a trabalhar no duro. Quero experimentar mais algumas peças, também em combinação com outras. Só na qualificação da primeira corrida é que veremos qual é a nossa posição real. Mas isso também se aplica aos outros".

Ele elogiou o trabalho do teste de Sepang há 10 dias, cujos frutos estão agora a ser colhidos. Atualmente, existem duas configurações funcionais, mas que necessitam de configurações diferentes para concretizarem o seu potencial. Binder identificou a sua favorita. A mota será afinada em função disso amanhã. Só no final é que todas as peças relevantes para o desempenho serão instaladas na mota para um contrarrelógio.

No ano passado, Binder lutou pelo pódio no GP do Qatar até que o seu pneu dianteiro cedeu no final da corrida. Uma circunstância que a KTM tem na agenda para o Grande Prémio. Mas até agora não houve sinais de maior desgaste dos pneus com a nova moto - pelo contrário. E Brad Binder notou outro ponto: "Parece que os rapazes nos deram um pouco mais de potência. O motor parece o mesmo de sempre - mas acelera mais livremente." Com uma velocidade máxima de 351,7 km/h, alcançou o segundo valor mais alto do dia, atrás de Bastianini com 355,2 km/h.