Marc Márquez (16e) : "Je ne suis qu'un être humain".

Les attentes envers Marc Márquez avant sa première saison chez Ducati sont élevées. Lors du test de Sepang , l'octuple champion du monde s'était déjà tiré d'affaire avec une sixième place au classement général et a également bien démarré les premières heures du test du Qatar (3e). "Dès le début, je me suis senti plus en confiance qu'à Sepang. J'ai passé la majeure partie de la journée à travailler sur mes performances et mon style de pilotage. Ce n'est que plus tard que nous avons commencé à apporter des modifications au set-up", analysait méticuleusement Marc.

A la fin de la journée, le nouveau pilote Gresini-Ducati s'est classé 16e. Il lui a manqué 0,919 seconde pour battre le meilleur temps de son collègue de marque Francesco Bagnaia. Comme d'habitude lors des essais, les pilotes et les équipes ne se concentrent pas sur le temps au tour. De plus, Márquez a fait remarquer : "Je comprends les attentes des fans. Mais la réalité est différente. J'ai quatre années difficiles derrière moi. Je dois y aller doucement et comprendre la moto. Cela prend du temps, car je ne suis qu'un être humain".

Avec des talents comme Bagnaia, Jorge Martin (Pramac Ducati) ou Fabio Quartararo (Yamaha), une multitude de jeunes talents ont fait leur entrée dans la catégorie reine ces dernières années, défiant le pilote désormais trentenaire. "Les années passent et c'est une évolution naturelle que de voir arriver de jeunes pilotes très rapides. Chaque athlète a ses moments forts. Ensuite, il faut comprendre comment s'adapter aux nouvelles conditions", a expliqué le routinier du MotoGP.

Après onze années passées chez Repsol-Honda, l'Espagnol doit s'adapter cette année à des conditions totalement nouvelles. En effet, outre le fait de passer d'une équipe d'usine à l'équipe cliente de Gresini, Márquez doit s'adapter à une nouvelle marque pour la première fois de sa carrière en MotoGP. "Chaque fois que j'arrive sur un nouveau circuit, mon instinct sera d'abord le même. C'est tout simplement inévitable après onze ans sur la même moto".

En ce qui concerne la saison à venir, le vainqueur de 85 GP appelle donc à la patience : "Ce sera certainement une saison difficile. Trois ou quatre gars en particulier sur Ducati sont super forts. Mon objectif n'est pas de gagner. Car si tel était mon objectif, je serais très vite frustré".

Test du Qatar, lundi (19 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min.

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471