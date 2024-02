Marc Márquez (16°): "Sono solo un essere umano".

Il fatto che abbia concluso la prima giornata di test a Doha solo al 16° posto non è stata una sorpresa per il nuovo arrivato in casa Gresini Ducati Marc Márquez. Oltre al suo istinto, il trentenne ha anche citato la nuova generazione di piloti della MotoGP come motivo.

Le aspettative sono alte per Marc Márquez in vista della sua prima stagione in Ducati. Nei test di Sepang , l'otto volte campione del mondo ha già iniziato bene, con un 6° posto assoluto, e ha iniziato bene anche le prime ore dei test in Qatar (3°). "Mi sono sentito più sicuro fin dall'inizio rispetto a Sepang. Ho trascorso la maggior parte della giornata lavorando sulle mie prestazioni e sul mio stile di guida. Solo in un secondo momento abbiamo iniziato ad apportare modifiche all'assetto", ha analizzato meticolosamente Marc.

Alla fine della giornata, il rookie della Gresini Ducati si è classificato 16°. Era a 0,919 secondi dal miglior tempo del collega Francesco Bagnaia. Tuttavia, come di consueto durante i test, i tempi sul giro individuali non sono al centro dell'attenzione di piloti e team. Márquez ha anche sottolineato: "Capisco le aspettative dei tifosi. Ma la realtà è diversa. Ho alle spalle quattro anni difficili. Devo prendere le cose con calma e capire la moto. Ci vuole tempo, perché sono solo un essere umano".

Con talenti come Bagnaia, Jorge Martin (Pramac Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha), un gran numero di giovani talenti è salito nella classe regina negli ultimi anni, sfidando l'ormai trentenne. "Gli anni passano ed è naturale che arrivino piloti giovani e molto veloci. Ogni atleta ha i suoi punti di forza. Poi bisogna capire come adattarsi alle nuove circostanze", ha spiegato il veterano della MotoGP.

Dopo undici anni in Repsol Honda, quest'anno lo spagnolo dovrà adattarsi a circostanze completamente nuove. Oltre a passare da un team ufficiale al team clienti Gresini, Márquez dovrà familiarizzare con un nuovo marchio per la prima volta nella sua carriera in MotoGP. "Ogni volta che vengo su una nuova pista, il mio istinto sarà lo stesso all'inizio. Dopo undici anni sulla stessa moto, è inevitabile".

Guardando alla prossima stagione, l'85 volte vincitore di un GP invita alla pazienza: "Sarà sicuramente una stagione difficile. In particolare, tre o quattro piloti della Ducati sono fortissimi. Non è il mio obiettivo vincere. Perché se questo fosse il mio obiettivo, mi sentirei frustrato molto rapidamente".

Test in Qatar, lunedì (19 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'52.040 min.

2° Martin, Ducati, + 0,220 sec.

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8° Bastianini, Ducati, + 0,549

9° Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11° Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13° Mir, Honda, + 0,783

14° Miller, KTM, + 0,856

15° Acosta, KTM, + 0,898

16° Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17° Nakagami, Honda, + 1.168

18° Marini, Honda, + 1.393

19° Rins, Yamaha, + 1.602

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21° Oliveira, Aprilia, + 1.903

22° Pirro, Ducati, + 2.469

23° Crutchlow, Yamaha, + 2.471