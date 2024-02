Marc Márquez (16º): "Sou apenas humano"

As expectativas são elevadas para Marc Márquez antes da sua primeira época com a Ducati. No teste de Sepang , o oito vezes campeão do mundo já teve um bom começo com o 6º lugar na geral e também teve um bom começo nas primeiras horas do teste do Qatar (3º). "Senti-me mais confiante desde o início do que em Sepang. Passei a maior parte do dia a trabalhar no meu desempenho e estilo de condução. Só mais tarde começámos a fazer alterações no set-up", analisou Marc meticulosamente.

No final do dia, o estreante da Gresini Ducati terminou em 16º. Ficou a 0,919 segundos do melhor tempo estabelecido pelo colega de marca Francesco Bagnaia. No entanto, como é habitual durante os testes, os tempos de volta individuais não são o foco dos pilotos e das equipas. Márquez também salientou: "Compreendo as expectativas dos fãs. Mas a realidade é diferente. Tenho quatro anos difíceis atrás de mim. Tenho de ir devagar e compreender a mota. Isso leva tempo, porque sou apenas humano".

Com talentos como Bagnaia, Jorge Martin (Pramac Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha), um grande número de jovens talentos ascendeu à categoria máxima nos últimos anos, desafiando o atual piloto de 30 anos. "Os anos passam e é um desenvolvimento natural que surjam pilotos jovens e muito rápidos. Todos os atletas têm os seus pontos altos. Depois, é preciso perceber como se adaptar às novas circunstâncias", explicou o veterano do MotoGP.

Depois de onze anos na Repsol Honda, o espanhol vai ter de se adaptar a circunstâncias completamente novas este ano. Além de mudar de uma equipa de fábrica para a equipa cliente Gresini, Márquez tem de se familiarizar com uma nova marca pela primeira vez na sua carreira no MotoGP. "Sempre que chego a uma nova pista, o meu instinto será o mesmo no início. Depois de onze anos com a mesma mota, isso é inevitável."

Olhando para a próxima época, o 85 vezes vencedor de GP pede paciência: "Vai ser certamente uma época difícil. Três ou quatro tipos na Ducati, em particular, são super fortes. O meu objetivo não é ganhar. Porque se fosse esse o meu objetivo, ficaria frustrado muito rapidamente."

Teste do Qatar, segunda-feira (19 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0,220 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4º Brad Binder, KTM, + 0,296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6º Viñales, Aprilia, + 0,455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8º Bastianini, Ducati, + 0,549

9º Zarco, Honda, + 0,592

10º Quartararo, Yamaha, + 0,597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13º Mir, Honda, + 0,783

14º Miller, KTM, + 0,856

15º Acosta, KTM, + 0,898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17º Nakagami, Honda, + 1,168

18º Marini, Honda, + 1,393

19º Rins, Yamaha, + 1,602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21º Oliveira, Aprilia, + 1,903

22º Pirro, Ducati, + 2,469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2,471