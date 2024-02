Pecco Bagnaia (1º): "¿Mi confianza en mí mismo? 8 sobre 10".

El Campeón del Mundo de MotoGP Francesco "Pecco" Bagnaia continuó el lunes en Doha donde lo dejó en el test de Sepang: con el mejor tiempo. El piloto oficial de Ducati no se muestra exultante al respecto.

Con su 1:52.040 min, Pecco Bagnaia repitió casi exactamente su tiempo de la Q2 del GP de Qatar 2023 sobre la nueva Desmosedici GP24 en el primer día de entrenamientos en Lusail, un 1:50.036 min que le valió el cuarto puesto en la parrilla el pasado noviembre.

"Estoy muy contento. Teniendo en cuenta dónde empezamos, no habría pensado que fuera posible marcar el mismo tiempo que el año pasado en la calificación sin utilizar un neumático blando", dijo el italiano de 27 años el lunes por la tarde. "Por supuesto, el agarre de la pista mejoró mucho hacia el final. En general, esta pista es una de las mejores en cuanto a asfalto y agarre. Hemos hecho un buen trabajo. Pero es muy difícil entender realmente el nivel de lo que estás probando. Como el nivel de agarre es muy alto, puedes marcar casi el mismo tiempo con neumáticos nuevos y usados, quizá tres o cuatro décimas más lento. Eso es muy bueno para el rendimiento, pero hace más difícil entender si algo funciona bien o no".

"Sin embargo, creo que hemos dado otro paso adelante en comparación con Malasia en términos de entrega de potencia", continuó la estrella de Ducati. "Parece un gran paso adelante, pero creo que el asfalto también ha tenido mucho que ver. Es difícil, pero hay una pequeña mejora. También hemos vuelto a probar el nuevo carenado y tengo la misma sensación que en Malasia: algunos aspectos son geniales, pero también hay puntos débiles en comparación con el carenado estándar del año pasado."

En definitiva, ¿es la GP24 la mejor Ducati que ha pilotado Bagnaia? "No lo sé", respondió el bicampeón del mundo de MotoGP y no pudo evitar sonreír. "En comparación con los tests de pretemporada de años anteriores, sí. En 2022, los primeros tests fueron un completo desastre. El año pasado, los dos primeros días y medio también fueron un poco desastre".

Sobre las ventajas y desventajas de su nueva herramienta, Pecco dijo: "Creo que es buena porque me ayuda mucho en los frenos, y el año pasado tuve bastantes problemas con eso en la segunda mitad de la temporada. Creo que hemos dado un buen paso adelante en la fase de frenado y en la velocidad de paso por curva. En términos de agarre, sin embargo, tenemos un poco menos que con la moto del año pasado. Es un compromiso en el que estamos trabajando. Hoy hemos dado un pequeño paso con la puesta a punto. Así que es algo que también podemos mejorar con la puesta a punto".

El vigente campeón se presenta tranquilo y confiado, tanto dentro como fuera de la pista. ¿Qué grado de confianza tiene en una escala del 1 al 10? "De momento 8, todavía tenemos mañana y el viernes aquí en Qatar", respondió Bagnaia, refiriéndose a la última jornada de test de pretemporada, mañana martes, y al día de entrenamientos para el estreno del Campeonato del Mundo, el 8 de marzo. "Digo 8 porque en Malasia estuvimos a 7 y no esperaba llegar a este nivel sin forzar demasiado. Está muy bien, pero quiero ocuparme de todo, mantener la calma y ya veremos mañana cuando terminemos el trabajo y decidamos todo".

Su compañero de equipo Enea Bastianini fue el piloto que menos tiempo pasó en pista el lunes en Doha, con sólo 39 vueltas. Había una buena razón para ello: "No me sentía bien hace unos días, probablemente fue un virus. Tuve que tomar antibióticos para estar listo para la prueba. Ahora estoy un poco cansado, pero no pasa nada", aseguró tras su octavo puesto.

Las buenas impresiones del test de Sepang también se confirmaron en Qatar, pero a la "Bestia" también le gustaría tener mejores sensaciones al pisar el acelerador, y aún queda trabajo por hacer en el freno motor. "Pero estoy contento con el ritmo, soy rápido y estoy satisfecho".

Test de Qatar, lunes (19 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min.

2° Martin, Ducati, + 0.220 s

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.292

4. Brad Binder, KTM, + 0.296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0.427

6º Viñales, Aprilia, + 0.455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.516

8º Bastianini, Ducati, + 0.549

9º Zarco, Honda, + 0.592

10º Quartararo, Yamaha, + 0.597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0.759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

13º Mir, Honda, + 0.783

14º Miller, KTM, + 0.856

15º Acosta, KTM, + 0.898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0.919

17º Nakagami, Honda, + 1.168

18º Marini, Honda, + 1.393

19º Rins, Yamaha, + 1.602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21º Oliveira, Aprilia, + 1.903

22º Pirro, Ducati, + 2.469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2.471