Pecco Bagnaia (1er) : "Ma confiance en moi ? 8 sur 10".

En réalisant 1:52,040 min lors de la première journée de tests à Lusail sur la nouvelle Desmosedici GP24, Pecco Bagnaia a répété presque exactement son temps de Q2 du GP du Qatar 2023, un 1:50,036 min qui lui avait valu la quatrième place sur la grille de départ en novembre dernier.

"Je suis très heureux. Quand je pense à l'endroit où nous avons commencé, je ne pensais pas qu'il serait possible de réaliser le même temps au tour que l'an dernier en qualifications, sans utiliser de pneu tendre", soulignait lundi soir l'Italien de 27 ans. "Bien sûr, l'adhérence de la piste s'est beaucoup améliorée vers la fin. Ce circuit est généralement l'un des meilleurs en termes d'asphalte et d'adhérence. Nous avons bien travaillé. Mais il est très difficile de vraiment comprendre le niveau de ce que l'on teste. Car le niveau d'adhérence est très élevé, tu peux faire presque le même temps avec des pneus neufs et usagés, peut-être trois ou quatre dixièmes de moins. C'est très bien pour la performance, mais cela rend plus difficile de comprendre si quelque chose fonctionne bien ou non".

"Mais je pense que nous avons fait un nouveau pas en avant par rapport à la Malaisie en ce qui concerne le déploiement de puissance", a poursuivi la star de Ducati. "Cela ressemble à un grand progrès, mais je pense que l'asphalte y est aussi pour beaucoup. C'est difficile, mais il y a une petite amélioration. Nous avons également testé à nouveau le nouveau carénage et j'ai le même sentiment qu'en Malaisie : certains aspects sont superbes, mais il y a aussi des faiblesses par rapport au carénage standard de l'an dernier".

La GP24 est-elle, dans l'ensemble, la meilleure Ducati que Bagnaia ait jamais pilotée ? "Je ne sais pas", a répondu le double champion du monde MotoGP, ne pouvant s'empêcher de sourire. "Par rapport aux tests de pré-saison des années précédentes, oui. En 2022, les premiers tests ont été un désastre complet. L'année dernière, les deux premiers jours et demi étaient aussi un peu un désastre".

Concernant les avantages et les inconvénients de son nouvel outil de travail, Pecco a déclaré : "Je pense qu'il est bon parce qu'il m'aide beaucoup sur les freins, et j'ai eu pas mal de mal avec ça l'an dernier en deuxième partie de saison. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant en ce qui concerne le freinage et la vitesse en virage. Mais en ce qui concerne l'adhérence, nous avons un peu moins de grip qu'avec la moto de l'année dernière. C'est un compromis sur lequel nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons fait un petit pas en avant avec les réglages. C'est donc quelque chose que nous pouvons aussi améliorer avec les réglages".

Le champion en titre se présente calme et confiant, sur et en dehors de la piste. Sur une échelle de 1 à 10, quel est son niveau de confiance ? "8, pour l'instant, nous avons encore demain et vendredi ici au Qatar", répond Bagnaia en faisant référence à la dernière journée de tests de pré-saison de demain mardi ainsi qu'à la journée d'entraînement du début des championnats du monde le 8 mars. "Je dis 8 parce que nous étions à 7 en Malaisie et je ne m'attendais pas à atteindre ce niveau sans trop pousser. C'est génial, mais je veux m'occuper de tout, rester calme et on verra demain quand on finira le travail et qu'on décidera de tout".

Son coéquipier Enea Bastianini a été le pilote qui a passé le moins de temps en piste lundi à Doha, avec seulement 39 tours. Il y avait une bonne raison à cela : "Je ne me suis pas senti bien il y a quelques jours, c'était probablement un virus. J'ai dû prendre des antibiotiques pour être prêt pour le test. Maintenant, je suis un peu fatigué, mais ça va", a-t-il assuré après sa huitième place.

Les bonnes impressions du test de Sepang se sont confirmées au Qatar, mais la "Bestia" aimerait aussi avoir un meilleur feeling à l'accélération, et il y a encore du travail à faire sur le frein moteur. "Mais je suis heureux avec le rythme, je suis rapide et je suis satisfait".

Test du Qatar, lundi (19 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471