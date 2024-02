Pecco Bagnaia (1°): "La mia autostima? 8 su 10"

Con il suo 1:52.040, Pecco Bagnaia ha ripetuto quasi esattamente il tempo della Q2 del GP del Qatar 2023 sulla nuova Desmosedici GP24 nel primo giorno di test a Lusail, un 1:50.036 che gli era valso il quarto posto in griglia lo scorso novembre.

"Sono molto contento. Considerando il punto di partenza, non avrei pensato che fosse possibile fare lo stesso tempo dell'anno scorso in qualifica senza usare una gomma morbida", ha detto il 27enne italiano lunedì sera. "Naturalmente, l'aderenza della pista è migliorata molto verso la fine. Questa pista è generalmente una delle migliori in termini di asfalto e aderenza. Abbiamo fatto un buon lavoro. Ma è molto difficile capire il livello di ciò che si sta testando. Poiché il livello di aderenza è molto elevato, è possibile ottenere quasi lo stesso tempo con pneumatici nuovi e usati, forse tre o quattro decimi più lenti. Questo è molto positivo per le prestazioni, ma rende più difficile capire se qualcosa sta funzionando bene o meno".

"Tuttavia, credo che abbiamo fatto un altro passo avanti rispetto alla Malesia in termini di erogazione di potenza", ha continuato il pilota Ducati. "Sembra un grande passo avanti, ma credo che anche l'asfalto abbia giocato un ruolo importante. È difficile, ma c'è un piccolo miglioramento. Abbiamo anche testato di nuovo la nuova carenatura e ho la stessa sensazione che ho avuto in Malesia: alcuni aspetti sono ottimi, ma ci sono anche dei punti deboli rispetto alla carenatura standard dello scorso anno".

In definitiva, la GP24 è la migliore Ducati che Bagnaia abbia mai guidato? "Non lo so", ha risposto il due volte campione del mondo della MotoGP e non ha potuto fare a meno di sorridere. "Rispetto ai test pre-stagionali degli anni precedenti, sì. Nel 2022 i primi test sono stati un vero disastro. Anche l'anno scorso i primi due giorni e mezzo sono stati un po' un disastro".

Commentando i vantaggi e gli svantaggi del suo nuovo strumento, Pecco ha detto: "Penso che sia positivo perché mi aiuta molto in frenata, cosa che l'anno scorso mi ha creato non pochi problemi nella seconda metà della stagione. Penso che abbiamo fatto un buon passo avanti nella fase di frenata e nella velocità in curva. In termini di aderenza, invece, abbiamo un po' meno grip rispetto alla moto dell'anno scorso. È un compromesso su cui stiamo lavorando. Oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti con la messa a punto. Quindi è un aspetto che possiamo migliorare anche con la messa a punto".

Il campione in carica si presenta tranquillo e fiducioso, sia in pista che fuori. Quanto è fiducioso in una scala da 1 a 10? "8, al momento, perché abbiamo ancora domani e venerdì qui in Qatar", ha risposto Bagnaia, riferendosi all'ultima giornata di test pre-stagionali di domani (martedì) e alla giornata di allenamento per l'apertura del Campionato del Mondo l'8 marzo. "Dico 8 perché in Malesia eravamo a 7 e non mi aspettavo di raggiungere questo livello senza spingere troppo. È fantastico, ma voglio occuparmi di tutto, stare tranquillo e poi vedremo domani quando finiremo il lavoro e decideremo tutto".

Il suo compagno di squadra Enea Bastianini è stato il pilota che ha trascorso meno tempo in pista lunedì a Doha, con soli 39 giri. Il motivo c'era: "Non mi sentivo bene qualche giorno fa, probabilmente era un virus. Ho dovuto prendere degli antibiotici per essere pronto per il test. Ora sono un po' stanco, ma va bene", ha assicurato dopo l'ottavo posto.

Le buone impressioni dei test di Sepang sono state confermate anche in Qatar, ma la "Bestia" vorrebbe avere un feeling migliore nell'azionare l'acceleratore e c'è ancora da lavorare sul freno motore. "Ma sono contento del passo, sono veloce e sono soddisfatto".

Test in Qatar, lunedì (19 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min.

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec.

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8° Bastianini, Ducati, + 0,549

9° Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11° Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13° Mir, Honda, + 0,783

14° Miller, KTM, + 0,856

15° Acosta, KTM, + 0,898

16° Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17° Nakagami, Honda, + 1.168

18° Marini, Honda, + 1.393

19° Rins, Yamaha, + 1.602

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21° Oliveira, Aprilia, + 1.903

22° Pirro, Ducati, + 2.469

23° Crutchlow, Yamaha, + 2.471