Pecco Bagnaia (1.º): "A minha auto-confiança? 8 em 10"

O Campeão do Mundo de MotoGP Francesco "Pecco" Bagnaia continuou na segunda-feira em Doha onde parou no teste de Sepang - com o tempo mais rápido. O piloto de fábrica da Ducati não está exuberante com este facto.

Com o seu 1:52.040 min, Pecco Bagnaia repetiu quase exatamente o seu tempo na Q2 do GP do Qatar de 2023 com a nova Desmosedici GP24 no primeiro dia de testes em Lusail, um 1:50.036 min que lhe valeu o quarto lugar na grelha em novembro passado.

"Estou muito contente. Tendo em conta o ponto de partida, não imaginava que fosse possível fazer a mesma volta do ano passado na qualificação sem utilizar um pneu macio", disse o italiano de 27 anos na segunda-feira à noite. "É claro que a aderência da pista melhorou muito no final. Esta pista é geralmente uma das melhores em termos de asfalto e aderência. Fizemos um bom trabalho. Mas é muito difícil compreender realmente o nível do que se está a testar. Como o nível de aderência é muito elevado, é possível fazer quase o mesmo tempo com pneus novos e usados, talvez três ou quatro décimos mais lento. Isso é muito bom para o desempenho, mas torna mais difícil perceber se algo está a funcionar bem ou não."

"No entanto, acredito que demos mais um passo em frente em comparação com a Malásia em termos de entrega de potência", continuou a estrela da Ducati. "Parece um grande passo em frente, mas acho que o asfalto também desempenhou um grande papel nisso. É difícil, mas há uma pequena melhoria. Também testámos novamente a nova carenagem e tenho a mesma sensação que na Malásia: alguns aspectos são óptimos, mas também há pontos fracos em comparação com a carenagem normal do ano passado."

Em suma, a GP24 é a melhor Ducati que Bagnaia já pilotou? "Não sei", respondeu o bicampeão do mundo de MotoGP e não pôde deixar de sorrir. "Em comparação com os testes de pré-temporada dos anos anteriores, sim. Em 2022, os primeiros testes foram um desastre completo. No ano passado, os primeiros dois dias e meio também foram um pouco desastrosos."

Sobre as vantagens e desvantagens da sua nova ferramenta, Pecco disse: "Acho que é bom porque me ajuda muito nos travões, e tive bastantes problemas com isso na segunda metade da época do ano passado. Penso que demos um bom passo em frente na fase de travagem e na velocidade em curva. No entanto, em termos de aderência, temos um pouco menos de aderência do que com a mota do ano passado. É um compromisso com o qual estamos a trabalhar. Hoje demos um pequeno passo com a afinação. Portanto, é algo que também podemos melhorar com a afinação".

O atual campeão apresenta-se como calmo e confiante, tanto dentro como fora da pista. Qual é o seu grau de confiança numa escala de 1 a 10? "8 neste momento, ainda temos amanhã e sexta-feira aqui no Qatar", respondeu Bagnaia, referindo-se ao último dia de testes da pré-temporada, amanhã (terça-feira), e ao dia de treinos para a abertura do Campeonato do Mundo, a 8 de março. "Digo 8 porque estávamos a 7 na Malásia e não estava à espera de chegar a este nível sem forçar muito. Isso é ótimo, mas quero cuidar de tudo, manter a calma e veremos amanhã quando terminarmos o trabalho e decidirmos tudo."

O seu companheiro de equipa Enea Bastianini foi o piloto que menos tempo passou em pista na segunda-feira em Doha, com apenas 39 voltas. E há uma boa razão para isso: "Não me senti bem há alguns dias, provavelmente foi um vírus. Tive de tomar antibióticos para estar pronto para a prova. Agora estou um pouco cansado, mas está tudo bem", assegurou após o 8º lugar.

As boas impressões do teste de Sepang também foram confirmadas no Qatar, mas a "Bestia" também gostaria de ter uma melhor sensação ao aplicar o acelerador, e ainda há trabalho a fazer no travão motor. "Mas estou feliz com o ritmo, sou rápido e estou satisfeito."

Teste do Qatar, Segunda-feira (19 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0,220 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4º Brad Binder, KTM, + 0,296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6º Viñales, Aprilia, + 0,455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8º Bastianini, Ducati, + 0,549

9º Zarco, Honda, + 0,592

10º Quartararo, Yamaha, + 0,597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13º Mir, Honda, + 0,783

14º Miller, KTM, + 0,856

15º Acosta, KTM, + 0,898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17º Nakagami, Honda, + 1,168

18º Marini, Honda, + 1,393

19º Rins, Yamaha, + 1,602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21º Oliveira, Aprilia, + 1,903

22º Pirro, Ducati, + 2,469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2,471