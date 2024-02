Jorge Martín (Ducati): Más presión, más agarre

Ya conocemos la imagen del test de Sepang, y se parece a la del Mundial del año pasado: Al final del día, Pecco Bagnaia y Jorge Martín están en lo más alto de la tabla de tiempos. El español, por su parte, se mostraba contento tras la primera jornada del test de Qatar, aunque por un motivo diferente: "¡Por fin me funciona el nuevo carenado! Como sabéis, en Sepang no estaba seguro de si lo usaría o me quedaría con la versión antigua. Pero el nuevo es definitivamente mejor".

El subcampeón del Mundo del año pasado también tuvo sus problemas con la pista en el estado desértico y se quejó: "¡Oh, esta arena por todas partes! Me costó un poco coger confianza y poder empujar".

Para la segunda jornada de entrenamientos de mañana, ha previsto un programa similar al de la mayoría de sus colegas: "Para mí, los detalles más finos del trabajo de puesta a punto empiezan mañana. Partiendo de la puesta a punto básica y trabajando en los detalles para preparar la moto a la perfección para el primer GP de 2024."

¿De dónde han venido las mejoras hasta ahora? "Tenemos más presión en la moto, tanto delante como detrás. Eso me hace muy feliz. Mi Desmosedici para 2024 se siente muy estable, y también tiene aún más agarre en la parte trasera que antes." Sin embargo, este aumento de agarre también tiene un impacto negativo en la práctica: "La moto tiene una mayor tendencia a empujar en línea recta en las curvas. Hoy ha sido un problema al principio, así que hemos tenido que hacer un bucle extra en la puesta a punto para controlar este fenómeno. Al principio, los giros simplemente no existían".

Como era de esperar, esta diferencia proviene del nuevo carenado, al que Martín da un "visto bueno" para 2024 por una razón muy simple: "Fui más rápido con él en la simulación de hoy que en el sprint del año pasado, así que no hay mucho que discutir." ¿Hemos visto hoy el 100%? En lugar de una respuesta, Jorge soltó una críptica carcajada y se despidió del paddock con un "¡Ahora sí que me tengo que ir a la cama!". Está claro que no hay motivos para el insomnio para el #89...