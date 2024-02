Jorge Martín (Ducati) : Plus de pression, plus d'adhérence

Nous avons déjà vu cette image lors du test de Sepang, et elle ressemble à celle du championnat du monde de l'année dernière : à la fin de la journée, Pecco Bagnaia et Jorge Martín sont en tête de la feuille de temps. L'Espagnol était donc heureux après le premier jour des tests au Qatar, même si c'était pour une autre raison : "Le nouveau carénage fonctionne enfin pour moi ! A Sepang, je ne savais pas si j'allais l'utiliser ou rester avec l'ancienne version. Mais le nouveau est tout à fait meilleur, oui !"

Le vice-champion du monde de l'année dernière a également eu des problèmes avec la piste de l'État du désert et a gémi : "Ah, ce sable partout ! Il a fallu que je prenne confiance en moi et que je puisse pousser".

Pour la deuxième journée d'essais de demain, il s'est fixé un programme similaire à celui de la plupart de ses collègues : "Pour moi, les détails du travail de réglage commencent demain. Partir des réglages de base et travailler sur les détails afin de préparer parfaitement la moto pour le premier GP de 2024".

D'où proviennent les améliorations apportées jusqu'à présent ? "Nous avons plus de pression sur la moto, tant à l'avant qu'à l'arrière. Cela me rend très heureux. Ma Desmosedici 2024 semble très stable, elle a en outre encore plus de grip à l'arrière qu'auparavant". Mais ce gain d'adhérence se traduit aussi par des effets négatifs dans la pratique : "La moto a plus tendance à pousser en ligne droite dans les virages. C'était un problème au début aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons dû faire une boucle supplémentaire dans les réglages pour maîtriser ce phénomène. Au début, le virage n'était tout simplement pas là".

Sans surprise, cette différence provient du nouveau carénage, auquel Martín donne un "pouce en l'air" pour 2024, pour une raison très simple : "J'ai été plus rapide avec lors de la simulation d'aujourd'hui que lors du sprint de l'an dernier, il n'y a donc pas grand-chose à discuter". Avons-nous déjà vu 100 pour cent aujourd'hui ? Au lieu de répondre, Jorge a émis un rire énigmatique et a quitté le paddock en disant : "Il faut vraiment que j'aille me coucher ! De toute évidence, le #89 n'a aucune raison d'être insomniaque...