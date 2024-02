Jorge Martín (Ducati): Più pressione, più grip

Il quadro dei test di Sepang è già noto e ricorda quello del Campionato del Mondo dello scorso anno: alla fine della giornata, Pecco Bagnaia e Jorge Martín sono in cima alla classifica dei tempi. Lo spagnolo era di conseguenza soddisfatto dopo il primo giorno di test in Qatar, anche se per un motivo diverso: "La nuova carenatura sta finalmente funzionando per me! Come sapete, a Sepang non ero sicuro di usarla o di rimanere con la vecchia versione. Ma quella nuova è decisamente migliore!".

Anche il secondo classificato del Campionato del Mondo dello scorso anno ha avuto problemi con la pista nello stato desertico e si è lamentato: "Oh, questa sabbia ovunque! Mi ci è voluto un po' di tempo per acquisire fiducia e poter spingere".

Per la seconda giornata di test di domani, ha previsto un programma simile a quello della maggior parte dei suoi colleghi: "Per me, i dettagli più fini del lavoro di messa a punto iniziano domani. Partendo dall'assetto di base e lavorando sui dettagli per preparare perfettamente la moto per il primo GP del 2024".

Da dove sono arrivati i miglioramenti finora? "Abbiamo più pressione sulla moto, sia all'anteriore che al posteriore. Questo mi rende molto felice. La mia Desmosedici per il 2024 è molto stabile e ha anche più grip al posteriore rispetto a prima". Tuttavia, questo aumento di aderenza ha anche un impatto negativo nelle prove: "La moto ha una maggiore tendenza a spingere dritto in curva. Questo è stato un problema all'inizio di oggi, quindi abbiamo dovuto fare un giro extra nella messa a punto per risolvere questo fenomeno. All'inizio, la curva non c'era".

Non sorprende che questa differenza derivi dalla nuova carenatura, alla quale Martín dà un "pollice in su" per il 2024 per un motivo molto semplice: "Sono stato più veloce con questa carenatura nella simulazione di oggi che nello sprint dell'anno scorso, quindi non c'è molto da discutere". Abbiamo visto il 100% oggi? Invece di una risposta, Jorge ha fatto una risata criptica e ha salutato il paddock con "Ora devo proprio andare a letto!". Evidentemente non c'è motivo di insonnia per il #89...