Jorge Martín (Ducati): Mais pressão, mais aderência

Já conhecemos a imagem do teste de Sepang, que se assemelha à do Campeonato do Mundo do ano passado: no final do dia, Pecco Bagnaia e Jorge Martín estão no topo da tabela de tempos. O espanhol estava igualmente satisfeito após o primeiro dia de testes no Qatar, embora por uma razão diferente: "A nova carenagem está finalmente a funcionar para mim! Como sabem, não tinha a certeza em Sepang se a ia usar ou se ia ficar com a versão antiga. Mas a nova é definitivamente melhor!"

O segundo classificado do Campeonato do Mundo do ano passado também teve os seus problemas com a pista no deserto e lamentou: "Oh, esta areia por todo o lado! Demorei algum tempo a ganhar confiança e a conseguir fazer força".

Para o segundo dia de testes de amanhã, ele planeou um programa semelhante ao da maioria dos seus colegas: "Para mim, os pormenores do trabalho de afinação começam amanhã. Começando pela configuração básica e trabalhando nos detalhes para preparar a moto perfeitamente para o primeiro GP em 2024."

De onde vieram as melhorias até agora? "Temos mais pressão na mota - tanto na frente como atrás. Isso deixa-me muito feliz. A minha Desmosedici para 2024 é muito estável e também tem ainda mais aderência na traseira do que antes." No entanto, este aumento de aderência também tem um impacto negativo na prática: "A moto tem uma maior tendência para empurrar para a frente nas curvas. Isso foi um problema no início do dia, por isso tivemos de fazer uma volta extra na configuração para lidar com este fenómeno. Inicialmente, as curvas simplesmente não estavam lá."

Sem surpresa, esta diferença vem da nova carenagem, que Martín dá um "polegar para cima" para 2024 por uma razão muito simples: "Fui mais rápido com ela na simulação de hoje do que no sprint do ano passado, por isso não há muito a discutir." Será que hoje vimos 100 por cento? Em vez de uma resposta, Jorge deu uma gargalhada enigmática e despediu-se do paddock com "Tenho mesmo de ir para a cama agora!". Claramente não há razão para insónias para o #89...