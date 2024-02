Aleix Espargaró (3º): "Me gusta mucho la Aprilia 2024"

Ha habido otro doblete de Ducati al frente de la tabla de tiempos, pero Aleix Espargaró se ha alineado este lunes detrás de él. El español se quedó a sólo tres décimas del mejor tiempo marcado por el campeón del mundo Pecco Bagnaia, que registró un 1:52.040 con la Desmosedici oficial y estuvo a punto de romper la barrera del 1:52.

"Estoy súper contento", dijo Aleix, que había recogido su McLaren deportiva antes de viajar a Doha. "Es sólo un test, pero este año estoy disfrutando mucho. Me gusta mucho la moto 2024. Malasia y aquí son circuitos completamente diferentes, con condiciones de adherencia distintas. Sigo siendo rápido. Puede que aún tenga margen de maniobra en una vuelta. Pero estoy especialmente fuerte en términos de ritmo con neumáticos usados. Estoy contento", subrayó.

El piloto de 34 años continuó explicando: "La moto es ligeramente más ligera, el basculante y el chasis son diferentes y la aerodinámica es completamente distinta. También se nota más la aerodinámica. Pero la moto ha mejorado mucho. En términos de estabilidad, la moto ha mejorado mucho. Con neumáticos usados todavía puedes mantener los tiempos. Con poco agarre como al principio de la prueba, es difícil al principio".

Aleix continuó: "La moto no es fácil, incluso diría que es la más difícil de pilotar hasta ahora. Pero, por otro lado, es muy competitiva y eso es bueno. La moto es bastante pesada debido a la carga aerodinámica cuando cambias de dirección y la metes en la curva. No suele ser fácil cuando tienes mucho agarre en la parte trasera. No es fácil entenderlo todo. Pero al final es importante tener una moto competitiva".

Espargaró comenta las configuraciones de la moto: "No nos vamos a fijar en una moto, tendremos dos paquetes para diferentes condiciones. Queremos equiparnos para diferentes pistas con diferentes condiciones de agarre. Actualmente tenemos unas 15 combinaciones. El objetivo ahora es tener también una con menos carga aerodinámica".

"Probar es probar, pero si no estás delante, siempre tienes margen de maniobra. Por supuesto, todavía no hay puntos, pero al final es mejor sentirse bien", afirma el capitán de Aprilia. El martes tendrá lugar en Doha la segunda jornada de entrenamientos con luz artificial. A continuación, del 8 al 10 de marzo, también en Lusail, tendrá lugar el arranque del Campeonato del Mundo de MotoGP.

Test de Qatar, lunes (19 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2° Martin, Ducati, + 0,220 s

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.292

4. Brad Binder, KTM, + 0.296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0.427

6º Viñales, Aprilia, + 0.455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.516

8º Bastianini, Ducati, + 0.549

9º Zarco, Honda, + 0.592

10º Quartararo, Yamaha, + 0.597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0.759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

13º Mir, Honda, + 0.783

14º Miller, KTM, + 0.856

15º Acosta, KTM, + 0.898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0.919

17º Nakagami, Honda, + 1.168

18º Marini, Honda, + 1.393

19º Rins, Yamaha, + 1.602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21º Oliveira, Aprilia, + 1.903

22º Pirro, Ducati, + 2.469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2.471