Aleix Espargaró (3e) : "J'aime beaucoup l'Aprilia 2024".

Si la Ducati s'est à nouveau retrouvée en tête de la feuille des temps, Aleix Espargaró s'est classé derrière elle lundi. L'Espagnol a manqué d'à peine trois dixièmes le meilleur temps du champion du monde Pecco Bagnaia, qui a enregistré 1:52,040 min avec la Desmosedici d'usine et a ainsi presque franchi le mur des 1:52.

"Je suis super content", a déclaré Aleix, qui a récupéré son bolide McLaren avant de partir pour Doha. "Ce n'est qu'un test, mais je profite vraiment beaucoup de cette année. J'aime vraiment beaucoup la moto 2024. La Malaisie et ici sont des pistes complètement différentes avec des conditions d'adhérence différentes. Je suis quand même rapide. Peut-être avons-nous encore une marge de manœuvre sur un tour. Mais je suis particulièrement fort en termes de rythme avec les pneus usés. Je suis heureux", a-t-il affirmé.

Le pilote de 34 ans a ajouté : "La moto est un peu moins lourde, le bras oscillant et le châssis sont différents et l'aéro est complètement différent. L'aérodynamique est aussi ce qui se voit le plus. Mais la moto s'est beaucoup améliorée. Du point de vue de la stabilité, la moto s'est beaucoup améliorée. Avec des pneus usagés, on peut quand même tenir les temps. Avec peu d'adhérence, comme au début du test, c'est difficile au début".

Aleix a ensuite poursuivi : "La moto n'est pas facile - je dirais même que c'est la moto la plus difficile à piloter jusqu'à présent. Mais d'un autre côté, elle est très compétitive et c'est donc une bonne chose ! La moto est assez lourde à cause du downforce quand on change de direction et qu'on la lance dans le virage. Souvent, ce n'est pas facile quand on a beaucoup d'adhérence à l'arrière. Ce n'est pas facile de comprendre tout cela. Mais à la fin de la journée, l'important est d'avoir une moto compétitive".

En ce qui concerne les configurations de la moto, Espargaró déclare : "Nous ne nous fixerons pas sur une moto, nous aurons deux packs pour différentes conditions. Nous voulons nous équiper pour différents circuits avec différentes conditions d'adhérence. Nous avons actuellement une quinzaine de combinaisons. Il s'agit maintenant d'en avoir aussi une avec moins de downforce".

"Tester, c'est tester - mais si vous n'êtes pas devant, vous avez toujours une marge de manœuvre. Bien sûr, il n'y a pas encore de points à marquer, mais c'est certainement mieux de se sentir bien à la fin", sait le capitaine d'Aprilia. Mardi, la deuxième journée de tests sous les projecteurs se déroulera à Doha. Le coup d'envoi du championnat du monde de MotoGP aura lieu du 8 au 10 mars, également à Lusail.

Test du Qatar, lundi (19 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471