Aleix Espargaró (3°): "Mi piace molto l'Aprilia 2024".

Un'altra doppietta Ducati in cima alla classifica dei tempi, ma Aleix Espargaró si è piazzato dietro di lui lunedì. Lo spagnolo è stato a soli tre decimi dal miglior tempo del campione del mondo Pecco Bagnaia, che ha fatto registrare un 1:52.040 minuti in sella alla Desmosedici ufficiale e ha quasi infranto la barriera dell'1:52.

"Sono felicissimo", ha dichiarato Aleix, che ha ritirato la sua McLaren sport racer prima di recarsi a Doha. "È solo un test, ma quest'anno mi piace molto. La moto 2024 mi piace molto. La Malesia e qui sono piste completamente diverse, con condizioni di aderenza differenti. Sono ancora veloce. Forse abbiamo ancora un po' di margine di manovra su un giro. Ma sono particolarmente forte in termini di ritmo con le gomme usate. Sono contento", ha sottolineato.

Il 34enne ha poi spiegato: "La moto è leggermente più leggera, il forcellone e il telaio sono diversi e l'aerodinamica è completamente diversa. Anche l'aerodinamica è più evidente. Ma la moto è migliorata molto. In termini di stabilità, la moto è migliorata molto. Con le gomme usate è ancora possibile mantenere i tempi. Con poco grip come all'inizio del test, è difficile all'inizio".

Aleix ha poi continuato: "La moto non è facile, anzi direi che è la più difficile da guidare finora. Ma d'altra parte è molto competitiva e questo è un bene! La moto è piuttosto pesante a causa della deportanza quando si cambia direzione e la si lancia in curva. Spesso non è facile quando si ha molto grip al posteriore. Non è facile capire tutto. Ma alla fine della giornata, è importante avere una moto competitiva".

Espargaró commenta le configurazioni della moto: "Non ci fisseremo su una sola moto, avremo due pacchetti per condizioni diverse. Vogliamo attrezzarci per diversi circuiti con diverse condizioni di aderenza. Attualmente abbiamo circa 15 combinazioni. L'obiettivo è di averne anche una con meno deportanza".

"I test sono test, ma se non si è davanti, si ha sempre un margine di manovra. Naturalmente non ci sono ancora punti, ma alla fine è sicuramente meglio sentirsi bene", dice il capitano dell'Aprilia. La seconda giornata di test alla luce del sole si svolgerà martedì a Doha. Il Campionato del Mondo MotoGP si svolgerà poi dall'8 al 10 marzo, sempre a Lusail.

Test in Qatar, lunedì (19 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min.

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec.

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8° Bastianini, Ducati, + 0,549

9° Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11° Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13° Mir, Honda, + 0,783

14° Miller, KTM, + 0,856

15° Acosta, KTM, + 0,898

16° Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17° Nakagami, Honda, + 1.168

18° Marini, Honda, + 1.393

19° Rins, Yamaha, + 1.602

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21° Oliveira, Aprilia, + 1.903

22° Pirro, Ducati, + 2.469

23° Crutchlow, Yamaha, + 2.471